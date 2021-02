NICOSIE, Chypre (AP) – Le Premier ministre grec a déclaré lundi qu’il est peu probable que des pourparlers «substantiels» pour réunifier Chypre divisée ethniquement reprennent si la Turquie et les Chypriotes turcs insistent pour rechercher un accord à deux États qui défie les Nations Unies et l’Union européenne. cadre pour la fédération.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré que dans leurs déclarations publiques, les dirigeants turcs et les Chypriotes turcs séparatistes sont «en dehors du cadre» d’une fédération envisagée composée de zones de langue grecque et turque dont les deux parties ont convenu qu’elle constituerait la base d’une paix traiter il y a plus de 40 ans.

Mitsotakis a déclaré que l’ONU et l’UE rejetaient toute notion d’accord à deux États pour Chypre, qui était ethniquement divisée en 1974 lorsque la Turquie a envahi à la suite d’un coup d’État visant à l’union avec la Grèce.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar ont déclaré la semaine dernière que la fédération n’est pas faisable et que tout accord devrait être négocié entre «deux États souverains égaux».

Mitsotakis a déclaré après des entretiens avec le président chypriote Nicos Anastasiades que la Turquie et les Chypriotes turcs «doivent être conscients qu’une reprise d’un dialogue substantiel n’est possible que dans les marges existantes et contraignantes.»

La semaine dernière, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a appelé à la flexibilité et au compromis pour tirer le meilleur parti de la nouvelle tentative de l’ONU de relancer les pourparlers de paix à Chypre. Raab a promis son soutien pour aider à «sortir de l’impasse» qui a bloqué un accord de paix pendant près d’un demi-siècle, alimenté les tensions sur les réserves d’énergie offshore et alourdi les relations de la Turquie avec l’Union européenne.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devrait convoquer une réunion le mois prochain qui réunira les Chypriotes grecs et turcs rivaux ainsi que les «garants» de Chypre – la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne – pour évaluer les chances de reprendre les pourparlers.

Les Chypriotes grecs rejettent fermement tout accord qui légitimerait la partition ethnique de la nation insulaire de la Méditerranée orientale.

Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque dans le tiers nord de l’île où elle garde plus de 35 000 soldats. Bien que Chypre soit membre de l’UE, seule la partie sud chypriote grecque où siège le gouvernement internationalement reconnu bénéficie de tous les avantages de l’adhésion.

Les principaux obstacles à un accord comprennent le rejet par les Chypriotes grecs d’un appel de la minorité chypriote turque à se voir accorder un droit de veto ainsi que la demande de la Turquie d’une présence permanente de troupes et du maintien des droits d’intervention militaire. La dernière pression en faveur d’un accord de paix en juillet 2017 s’est effondrée au milieu de beaucoup d’acrimonie.