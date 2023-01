La Grèce détecte la peste porcine africaine chez un sanglier

La Grèce a détecté la peste porcine africaine chez un sanglier dans le nord du pays, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

La maladie, inoffensive pour l’homme mais très contagieuse chez les porcs, a été découverte chez un sanglier mort dans une forêt de la région de Serres, qui borde la Bulgarie et la Macédoine du Nord, a déclaré WOAH, citant un rapport des autorités grecques.

WOAH a déclaré que le cas était le premier depuis le début de 2020, lorsque la Grèce a fait face à sa toute première épidémie de peste porcine africaine.

Le ministère grec de l’Agriculture a également annoncé la nouvelle épidémie dans un communiqué, affirmant que des mesures étaient prises pour éviter la propagation de la maladie.

La peste porcine africaine est souvent mortelle pour les porcs et a perturbé la production et le commerce du porc ces dernières années après des épidémies parmi les troupeaux d’élevage en Asie et en Europe.

En Europe, la maladie s’est propagée depuis l’est du continent pour atteindre des pays comme l’Allemagne et l’Italie.