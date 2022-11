La Grèce dénonce l’interdiction d’entrée temporaire imposée à la Turquie

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – La Grèce a vivement protesté contre la décision de la Turquie de refuser l’entrée et de détenir un gouverneur régional grec arrivé par bateau à Izmir pour présider la session plénière d’un organe régional.

Apostolos Tzitzikostas, gouverneur de Macédoine centrale et premier vice-président du Comité des régions de l’Union européenne, a déclaré que les autorités turques n’avaient fourni aucune raison pour lui refuser l’entrée samedi et le garder dans une pièce pendant plus de six heures.

“Nous condamnons sans équivoque la détention et l’interdiction d’entrée inacceptables et totalement injustifiées imposées au gouverneur de la Macédoine centrale par les autorités turques à Izmir”, a déclaré le ministère grec des Affaires étrangères.

Finalement, après les protestations de la Grèce et de l’UE, la Turquie a levé l’interdiction d’entrée, mais Tzitzikostas a décidé de partir quand même et de ne pas assister à la 13e session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, un organe qu’il préside, le Lundi et mardi.

Les relations gréco-turques traversent une période tendue, les responsables turcs du président Recep Tayyip Erdogan faisant de fréquentes déclarations belliqueuses. Erdogan a refusé de parler au Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, même si les deux sont des alliés de l’OTAN.

Les responsables grecs attribuent les tensions accrues à Erdogan face à une réélection difficile l’année prochaine au milieu des graves difficultés économiques de la Turquie.

“Si nous avions une inflation à 85% en Grèce, j’essaierais également de changer de sujet”, a déclaré Mitsotakis cette semaine.

—-

Nellas a rapporté d’Athènes, Grèce

Costas Kantouris et Demetris Nellas, Associated Press