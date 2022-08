La Grèce connaît son propre “Watergate” alors que les appels à la démission du Premier ministre se multiplient

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Grèce est devenue le dernier pays européen secoué par un scandale politique cette semaine avec des informations selon lesquelles le téléphone d’un chef de gouvernement bien connu de l’opposition a été piraté par un service de renseignement. Le scandale survient après le récent effondrement des gouvernements en Italie et en Grande-Bretagne au milieu de la corruption politique et des critiques publiques.

En Grèce, la nouvelle que le Service national de renseignement (EYP) écoutait les appels téléphoniques de Nikos Androulakis, chef du parti socialiste grec PASOK, a déclenché un tollé parmi les partis d’opposition et suscité des demandes d’enquête approfondie.

Selon l’Associated Press, Panos Skourletis, représentant parlementaire du principal parti d’opposition SYRIZA, a déclaré que Richard Nixon avait démissionné de son poste de président américain il y a exactement 48 ans à cause d’un scandale similaire et que son parti s’attend à ce que Mitsotakis « fasse au moins la même chose aujourd’hui. . de s’excuser et de démissionner.”

Lorsque les allégations ont fait surface pour la première fois la semaine dernière, un porte-parole du gouvernement a déclaré que la surveillance avait été approuvée par un procureur et était légale. Cependant, lundi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis est revenu sur toute connaissance de l’écoute électronique et a limogé le chef du Service national de renseignement, Panagiotis Kontoleon, et son chef de cabinet Grigoris Dimitriadis.

Le scandale des logiciels espions en Grèce, que certains ont comparé à l’affaire du Watergate il y a 50 ans, survient moins d’un mois après que l’effondrement de la coalition au pouvoir en Italie a provoqué la démission de Premier ministre Mario Draghi et la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été contraint de démissionner en tant que chef du parti conservateur au pouvoir après que son comportement imprudent pendant les fermetures de COVID-19 a été rendu public.

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, a déclaré que l’instabilité en Europe était un bonus pour le président russe Vladimir Poutine.

“Toute instabilité intérieure dans un pays de l’OTAN est un plus pour la Russie, qui a pour objectif stratégique de fracturer et d’affaiblir l’OTAN”, a déclaré Koffler, auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”.

“Poutine se nourrit de l’instabilité”, a-t-elle ajouté. “Sur ses ordres, une doctrine spéciale a été développée par ses planificateurs du renseignement et militaires, appelée” instabilité contrôlée “ou chaos contrôlé, où la Russie cherche soit à fomenter le chaos par des opérations clandestines, soit à amplifier les tensions et l’instabilité existantes, dans n’importe quel pays de l’OTAN.”

Mardi en Grèce, la présidente Katerina Sakellaropoulou a appelé à une enquête approfondie sur l’affaire des écoutes téléphoniques, soulignant que la protection du droit à la vie privée était “une condition fondamentale d’une société démocratique et libérale”.

Androulakis, qui est également membre de le Parlement européen, a déclaré vendredi avoir appris que son téléphone était surveillé il y a plus d’un an. Déposant une plainte devant la Cour suprême de Grèce à la fin du mois dernier, Androulakis a déclaré que son téléphone portable avait été mis sur écoute avec un logiciel espion de fabrication américaine nommé Predator.

Le Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) est le troisième parti politique en Grèce et devrait détenir l’équilibre des pouvoirs lors des prochaines élections générales, prévues pour 2023.

Commentant l’utilisation des écoutes téléphoniques, Koffler a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait “pas de vie privée dans le monde d’aujourd’hui, compte tenu du niveau d’avancement technologique”.

“Il est naïf et même puéril de prétendre que vous avez une vie privée dans le monde d’aujourd’hui lorsque vous transportez avec vous un appareil qui vous espionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Si vous transportez un téléphone ou un appareil électronique, surtout si vous êtes un politicien ou tout haut responsable d’une entreprise ou d’un gouvernement, supposez que vos communications présentent un intérêt et que vous êtes une cible potentielle pour être interceptée par des services de renseignement étrangers et éventuellement une opposition nationale.”

“Si vous ne voulez pas que quelque chose apparaisse en première page d’un journal, ne le dites pas”, a déclaré Koffler.

The Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.