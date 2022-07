La Grèce combat 4 incendies de forêt majeurs ; hôtels, maisons évacués

Un incendie qui s’est déclaré samedi matin sur l’île de Lesbos a incité les autorités à appeler à l’évacuation de la station balnéaire de Vatera, au sud de l’île. L’incendie s’est approché très près du complexe et au moins une maison a été engloutie par les flammes.

ATHÈNES, Grèce – Les pompiers grecs combattaient samedi quatre incendies majeurs à travers le pays, dont un où ils ont dû évacuer plus de 450 personnes dans une station balnéaire insulaire.

Mais plus de cinq heures après l’envoi d’un message d’urgence par téléphone aux habitants, l’évacuation était toujours “en cours”, a déclaré à la presse le porte-parole des pompiers Yannis Artopoios. Il a déclaré que 50 pompiers avec 17 camions de pompiers, neuf avions spéciaux de lutte contre les incendies et un hélicoptère combattent l’incendie.

La police locale a déclaré samedi après-midi qu’elle avait évacué plus de 450 personnes de deux hôtels et 92 maisons et que 60 agents parcouraient la zone à la recherche de quiconque refusait de bouger.