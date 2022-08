La Grèce cible les jets turcs – médias

Les systèmes de défense aérienne S-300 de fabrication russe ont pris les F-16 d’Ankara dans leur ligne de mire au-dessus de la Méditerranée, rapporte CNN Turk

Les systèmes de défense aérienne grecs ont placé un verrou radar sur les avions turcs qui effectuaient une mission de reconnaissance, dans un mouvement que les règles de l’OTAN décrivent comme “un acte hostile,» CNN Turk a rapporté dimanche citant ses sources au ministère turc de la Défense.

Selon le point de vente, des avions F-16 turcs menaient une opération dans la mer Égée et la Méditerranée orientale dans l’espace aérien international le 23 août lorsqu’ils ont été verrouillés par un complexe de défense aérienne S-300 de fabrication russe stationné sur l’île de Crète. . Les jets turcs ont apparemment compris qu’ils étaient dans le collimateur d’une arme alors qu’ils volaient à une altitude de 3 000 mètres et à l’ouest de l’île de Rhodes.

Les médias grecs ont dénoncé la mission turque comme «provocation», arguant qu’Ankara tentait de révéler la position du S-300 en Crète.

Alors que l’avion a terminé sa mission et est retourné en toute sécurité à ses bases, de telles actions sont considérées comme “hostile» selon les règles d’engagement de l’OTAN, a noté CNN Turk. Il a décrit l’incident comme «incompatible avec l’esprit de l’alliance», étant donné que la Turquie et la Grèce sont membres de l’alliance militaire.

La dernière allégation vient après les jets grecs F-16 »harcelé« Des avions turcs dans la même région jeudi en verrouillant leurs radars sur les cibles, selon des informations. Un incident similaire se serait produit mardi en Méditerranée orientale, l’attaché militaire grec ayant été convoqué au ministère turc de la Défense nationale.

“La Grèce continue de cibler avec persistance les missions de l’OTAN pour accroître les tensions», et le dernier incident a prouvé qu’Athènes avait planifié le déménagement à l’avance, ont affirmé à l’époque les sources du Daily Sabah au ministère.

La Turquie et la Grèce sont au bord du conflit depuis 1996 sur deux îles de la Méditerranée orientale, ainsi que sur les frontières maritimes et les gisements de ressources précieuses comme le pétrole et le gaz. Autre point de discorde, la migration, la Grèce accusant Ankara de «faire usage» de réfugiés, qui tentent d’entrer en Europe par la frontière gréco-turque.