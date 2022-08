La Grèce cherche des moyens de récupérer le corps d’une migrante à la frontière

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – La Grèce a déclaré qu’elle travaillerait avec la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge pour rechercher le corps d’un enfant qui, selon un groupe de demandeurs d’asile, était mort d’une piqûre de scorpion alors qu’ils étaient bloqués pendant des jours sur le Grec -Frontière turque.

Le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, a déclaré mardi que l’îlot sur la rivière Evros – qui longe une grande partie de la frontière terrestre – où le groupe a déclaré que se trouvait le corps de la jeune fille, était un territoire turc.

“Nous passerons par la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge afin que le corps de l’enfant puisse être retrouvé sur l’îlot turc et puisse venir être enterré dignement par sa famille”, a déclaré Mitarachi.

La police grecque a déclaré lundi avoir trouvé 38 personnes – 22 hommes, neuf femmes et sept enfants – à l’intérieur du territoire grec, loin de la rivière et à environ quatre kilomètres (2,5 miles) au sud de l’endroit où le groupe aurait été bloqué. Mitarachi, qui s’est rendu mardi au centre d’accueil des migrants où le groupe a été emmené dans le nord-est de la Grèce, a déclaré que les 35 Syriens et les trois Palestiniens étaient en bonne santé et qu’une femme enceinte parmi eux avait été transportée à l’hôpital par précaution.

Les autorités grecques ont fait l’objet de critiques virulentes pendant des jours après que des organisations humanitaires ont déclaré qu’un groupe de personnes était bloqué dans des conditions de plus en plus précaires sur un îlot de la rivière Evros, connu sous le nom de Meric en turc. La police grecque a déclaré la semaine dernière qu’elle avait poursuivi les signalements successifs de migrants bloqués sur des îlots du fleuve mais qu’elle n’avait trouvé personne. La Grèce avait déclaré que les coordonnées qui leur avaient été données plaçaient le groupe en Turquie, pas en Grèce.

Tard lundi, les autorités turques ont déclaré qu’une mission de recherche avait été lancée à la suite des informations des médias et des médias sociaux selon lesquelles 39 migrants en situation irrégulière étaient piégés sur un îlot de la rivière.

Le bureau du gouverneur de la province frontalière d’Edirne a déclaré que personne n’avait été retrouvé après une recherche de quatre jours par l’agence d’urgence turque AFAD et par les unités frontalières dans la zone correspondant aux coordonnées données pour l’îlot.

“Une activité de recherche a été menée et aucun immigrant ou groupe d’immigrants n’a été trouvé”, indique le communiqué.

Le chef du Conseil grec pour les réfugiés, Vassilis Papadopoulos, a déclaré que son groupe avait entendu parler des migrants pour la première fois à la mi-juillet. Il a déclaré qu’environ 50 personnes auraient traversé du côté grec mais auraient ensuite été renvoyées en Turquie. Les migrants ont également déclaré à son organisation que les autorités turques les auraient renvoyés d’un îlot à l’autre, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent coincés sur un îlot grec au milieu du fleuve.

S’exprimant depuis le nord-est de la Grèce mardi, Mitarachi a déclaré que le groupe avait déclaré aux autorités grecques qu’il était entré sur le territoire grec le 14 août et s’était caché pendant une journée avant d’envoyer les détails de sa localisation. Il a déclaré que les migrants avaient déclaré aux autorités grecques qu’ils avaient été emmenés sur le fleuve par les autorités turques, qui les avaient forcés à tenter la traversée vers la Grèce.

“Officiellement, les autorités turques ont arrêté ces migrants en Turquie, elles ne leur ont pas donné le droit de demander une protection internationale, comme la Turquie est tenue de le faire par le droit international”, a déclaré Mitarachi. “Au contraire, la gendarmerie turque les a amenés sur les rives de l’Evros et, sous la menace de recours à la violence, les a poussés à venir en Grèce.”

Des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de passer en Grèce depuis la Turquie, dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe. La Grèce nie avoir procédé à des refoulements – expulsant sommairement vers la Turquie ceux qui atteignent son territoire sans leur permettre de demander l’asile – à la fois en mer et de l’autre côté de la rivière Evros, malgré les allégations persistantes des organisations de défense des droits et des migrants eux-mêmes. Les refoulements sont illégaux en vertu du droit international.

Suzan Fraser à Ankara, Turquie, a contribué à ce rapport

Costas Kantouris, Associated Press