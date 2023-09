La Grèce centrale se prépare à une nouvelle tempête alors que les efforts de secours se poursuivent

Les services d’urgence du centre de la Grèce étaient en alerte mardi alors que les tempêtes se dirigeaient vers les zones touchées par des inondations massives ce mois-ci.

Les équipes municipales et militaires utilisant des excavatrices ont renforcé les défenses contre les inondations le long des rivières proches des villes centrales de Larissa et Trikala. Les inondations provoquées par la tempête Daniel ont tué 16 personnes dans la région et causé d’importants dégâts aux propriétés, aux fermes et aux infrastructures.

Alors qu’elle se dirigeait vers l’est, la dernière tempête – baptisée « Elias » – a provoqué des glissements de terrain tôt mardi et a incité les autorités à fermer des tronçons d’autoroute entre Athènes et la ville portuaire occidentale de Patras.

D’importants dégâts causés par les inondations incitent les États de la Nouvelle-Angleterre à réévaluer les barrages et les ponceaux

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les intempéries devraient s’aggraver jusqu’à jeudi, affectant le centre de la Grèce, l’île d’Eubée, à l’est d’Athènes, et les îles de la mer Égée centrale.

La tempête Daniel a balayé la Méditerranée orientale début septembre. Il a inondé 280 milles carrés à travers le cœur agricole de la Grèce et causé des dégâts dans les pays voisins, la Bulgarie et la Turquie, avant d’atteindre la Libye, où deux barrages se sont effondrés et ont tué des milliers de personnes.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend les tempêtes comme celle de Daniel plus fréquentes et plus dangereuses. Les inondations en Grèce ont été aggravées par les incendies de forêt, la perte de végétation et les sols meubles.