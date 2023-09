La Grèce centrale se bat contre les conséquences de deux tempêtes : inondations, dommages aux infrastructures et problèmes environnementaux

Le mauvais temps s’est atténué vendredi dans le centre de la Grèce, provoquant des inondations généralisées et des dégâts aux infrastructures dans toute la région agricole qui a été frappée par deux puissantes tempêtes en moins d’un mois.

Des plongeurs ont retrouvé le corps du pilote disparu, un jour après qu’un hélicoptère volant par mauvais temps s’est écrasé en mer.

Dans la ville de Volos, frappée par la tempête, les employés municipaux distribuaient de l’eau en bouteille alors que les pannes d’électricité et d’eau persistaient dans certains districts pendant un troisième jour, tandis que les équipes de secours utilisaient des excavatrices pour dégager les routes jonchées de débris bloquant l’accès aux zones reculées.

Les deux tempêtes, Daniel et Elias, ont frappé le centre de la Grèce et l’île d’Eubée pendant trois semaines en septembre, la première faisant 16 morts, tuant plusieurs centaines de milliers d’animaux de ferme et endommageant les autoroutes, les routes secondaires et le réseau ferroviaire.

Vendredi à Volos, Georgia Sirtarioti, 76 ans, habitante de la ville, se tenait sur le seuil de sa maison endommagée, au bord des larmes, tandis que son fils Apostolis balayait pour la deuxième fois la boue sur le sol de leur maison familiale. « Il aurait été préférable que la tempête me tue et qu’on en finisse », a déclaré Sirtarioti.

Malgré l’amélioration des conditions météorologiques vendredi, le risque d’inondations supplémentaires reste élevé dans plusieurs villes du centre, car les berges des rivières sont vulnérables aux niveaux d’eau élevés, ont indiqué les autorités.

Le gouvernement a déclaré que plus de 2,1 milliards de dollars de dégâts avaient été causés avant la dernière tempête. Il a promis aux habitants une aide d’urgence tout en sollicitant une aide financière de l’Union européenne.

Le gouvernement conservateur affirme que la lutte contre les effets du changement climatique – intensification des incendies de forêt en été, suivie d’inondations en automne et en hiver – est devenue une priorité nationale.

Mais les groupes environnementaux affirment que le gouvernement n’a pas l’intention de réduire l’exploration du gaz naturel offshore ni le développement des infrastructures gazières. Les groupes environnementaux Greenpeace et le Fonds mondial pour la nature ont envoyé lundi une notification légale au ministère grec de l’énergie demandant l’annulation d’un projet d’usine de gaz naturel liquéfié dans une région isolée du nord-est récemment dévastée par des incendies de forêt.