La Grèce annonce un accord pour récupérer 161 trésors antiques aux États-Unis

ATHÈNES, Grèce (AP) – La Grèce a conclu un accord complexe pour le retour éventuel de la collection privée d’un milliardaire américain de 161 artefacts grecs anciens de qualité supérieure datant de plus de 4 000 ans, marquant une nouvelle approche dans les efforts du pays pour récupérer son patrimoine culturel. patrimoine.

Le porte-parole du gouvernement, Yannis Oikonomou, a déclaré mardi que le Parlement grec voterait sur un projet de loi visant à ratifier l’accord, qui implique le Metropolitan Museum of Art de New York, un musée grec de premier plan et un institut culturel basé dans le Delaware.

Il a déclaré que l’accord reconnaîtrait la propriété de la Grèce des 161 artefacts de la civilisation cycladique de l’âge du bronze – connue pour ses figurines en marbre élégamment abstraites mais énigmatiques – qui ont été données par un collectionneur new-yorkais à l’institut du Delaware. Les œuvres seront d’abord exposées plus tard cette année au Musée d’art cycladique d’Athènes, puis au Metropolitan Museum, a-t-il déclaré.

Le Metropolitan Museum a refusé de commenter.

Oikonomou n’a pas nommé le collectionneur américain impliqué. Mais deux personnes au courant de l’accord ont déclaré à l’Associated Press que les artefacts provenaient de la collection de Leonard. N. Stern, un homme d’affaires de 84 ans spécialisé dans les fournitures pour animaux de compagnie et l’immobilier et philanthrope. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en attendant les annonces officielles.

“Beaucoup de (pièces) sont des exemples extrêmement rares, voire uniques, de l’art et de l’artisanat de la civilisation cycladique du 3e millénaire avant JC, et offrent de nouvelles données aux connaissances scientifiques de la période”, a déclaré Oikonomou dans un communiqué après une réunion du Cabinet a discuté de affaire mardi.

Il n’a fourni aucun détail sur la façon dont les œuvres avaient été fouillées et exportées de Grèce, et les a décrites comme des artefacts “inconnus”. Les archéologues avertissent que les antiquités de provenance non spécifiée sont généralement pillées et donc dépourvues de toute information utile sur leur fonction et leur signification culturelle qu’une fouille légitime aurait fournie.

Oikonomou a déclaré que l’accord, qui évite tout litige juridique ou paiement par le gouvernement grec, pourrait servir de modèle pour de nouvelles restitutions. Il devrait être déposé au Parlement au début de la semaine prochaine.

“Cela crée une procédure et un moyen qui encouragent d’autres collectionneurs d’antiquités grecques à faire des démarches similaires… qui ne comportent pas les inconvénients d’une procédure judiciaire”, a-t-il déclaré.

Un responsable grec a déclaré que les 161 antiquités seraient progressivement renvoyées en Grèce pour une exposition permanente, mais aucun délai précis n’était disponible.

La civilisation cycladique s’est épanouie dans le groupe d’îles des Cyclades de la mer Égée environ entre 3000 et 2000 av. J.-C. Elle est surtout connue pour les figurines emblématiques en marbre blanc de formes féminines nues qui ont inspiré des artistes tels que Pablo Picasso et Constantin Brancusi. Leur énorme popularité parmi les collectionneurs privés et les musées du monde entier a déclenché une orgie de fouilles illégales à travers les Cyclades au XXe siècle. En grande partie à cause de cela, leur fonction d’origine précise reste incertaine.

Pendant des décennies, les autorités grecques se sont efforcées de récupérer les antiquités extraites illégalement et exportées du pays, qui peuvent être vendues pour des millions de dollars.

Athènes a longtemps et sans succès fait pression pour récupérer de grandes parties des sculptures du 5ème siècle avant JC qui décoraient à l’origine le temple du Parthénon sur l’Acropole et qui se trouvent maintenant au British Museum de Londres.

