La Grèce annonce un accord pour récupérer 161 trésors antiques aux États-Unis

Le porte-parole du gouvernement, Yannis Oikonomou, a déclaré mardi que le Parlement grec voterait sur un projet de loi visant à ratifier l’accord, qui implique le Metropolitan Museum of Art de New York, un musée grec de premier plan et un institut culturel basé dans le Delaware.

Oikonomou n’a pas nommé le collectionneur américain impliqué. Mais deux personnes au courant de l’accord ont déclaré à l’Associated Press que les artefacts provenaient de la collection de Leonard. N. Stern, un homme d’affaires de 84 ans spécialisé dans les fournitures pour animaux de compagnie et l’immobilier et philanthrope. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en attendant les annonces officielles.

“Beaucoup de (pièces) sont des exemples extrêmement rares, voire uniques, de l’art et de l’artisanat de la civilisation cycladique du 3e millénaire avant JC, et offrent de nouvelles données aux connaissances scientifiques de la période”, a déclaré Oikonomou dans un communiqué après une réunion du Cabinet a discuté de affaire mardi.

Il n’a fourni aucun détail sur la façon dont les œuvres avaient été fouillées et exportées de Grèce, et les a décrites comme des artefacts “inconnus”. Les archéologues avertissent que les antiquités de provenance non spécifiée sont généralement pillées et donc dépourvues de toute information utile sur leur fonction et leur signification culturelle qu’une fouille légitime aurait fournie.