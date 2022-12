La Grèce adopte le budget 2023 et prévoit un excédent primaire

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le Parlement grec a approuvé le premier budget du pays en 13 ans qui ne sera pas rédigé sous la supervision des créanciers du pays.

Le budget 2023 a été adopté 156-143 au Parlement de 300 membres samedi soir après un débat parfois tendu de cinq jours. La Nouvelle Démocratie, de centre-droit au pouvoir, a été le seul parti à voter pour lui. Lors d’un vote séparé, les socialistes, le troisième plus grand parti, ont rejoint le parti au pouvoir pour approuver le budget de la défense.

Le budget prévoit un excédent primaire – hors service de la dette du pays – et prévoit que la croissance ralentira à 1,8 % en 2023, contre 5,6 % cette année, l’économie ayant fortement rebondi après une récession causée par la pandémie de coronavirus.

L’inflation devrait atteindre 5 % en moyenne en 2023, contre 9,7 % cette année. Au cours de certains mois de cette année, l’inflation a atteint des chiffres à deux chiffres pour la première fois depuis 1995.

Avec des prix élevés, en particulier dans l’énergie, qui se profilent comme la principale préoccupation des ménages et des entreprises, le gouvernement continuera de subventionner les factures d’électricité. Elle subventionnera également, à partir de février et pendant six mois, les achats de denrées alimentaires à hauteur de 10% pour les ménages éligibles. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a estimé que 85% des ménages du pays bénéficieront de la subvention, qui sera financée par une taxe exceptionnelle sur les deux raffineurs de pétrole du pays.

En 2010, la Grèce, confrontée à une crise de la dette, a signé un accord avec ses créanciers, l’UE et le Fonds monétaire international, pour un prêt d’urgence qui a permis aux créanciers de dicter des réductions de dépenses et des hausses d’impôts. La Grèce a signé deux accords similaires en 2012 et 2015. En avril 2022, la Grèce a remboursé les prêts du FMI. En août 2022, l’UE a décidé que la Grèce n’était plus sous ce qu’elle appelait un “régime de surveillance renforcée”, bien qu’elle doive encore s’engager à maintenir des excédents budgétaires primaires à partir de 2023.

Les élections doivent avoir lieu avant juillet 2023.

The Associated Press