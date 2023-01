La Grèce abandonne certaines accusations d’espionnage contre des travailleurs humanitaires qui ont sauvé des migrants de la mer

CNN

—



Un tribunal grec a abandonné les accusations d’espionnage contre un groupe de travailleurs humanitaires qui ont sauvé des migrants de la mer, dans un geste salué par des groupes de défense des droits et des législateurs.

Le citoyen irlandais-allemand Sean Binder et 23 autres travailleurs humanitaires ont vu leurs accusations de délit annulées par un tribunal de l’île de Lesbos vendredi, mais les accusations de crime contre le groupe restent pendantes.

Le tribunal de la capitale de l’île, Mytilène, a suspendu les poursuites pour certaines des accusations de délit en raison d'”irrégularités de procédure” dans l’enquête, a déclaré l’avocat de Binder, Zacharias Kessas, devant le tribunal.

“Ils ont reconnu qu’il y avait certaines irrégularités de procédure qui empêchaient le tribunal de poursuivre sur le fond de l’accusation, donc concernant les délits, quelqu’un peut dire que les accusations sont abandonnées”, a déclaré Kessas.

“Mais nous ne pouvons pas nous réjouir de cela parce qu’en réalité ils viennent de réaliser ce que nous criions depuis quatre ans, donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour atteindre la dernière étape qui est les crimes qui sont toujours en cours, et le l’enquête est toujours en cours. »

Un communiqué d’Amnesty International vendredi a déclaré que le tribunal de Lesbos “a renvoyé l’acte d’accusation au procureur en raison de lacunes procédurales, notamment l’absence de traduction de l’acte d’accusation”.

Binder et la réfugiée syrienne Sarah Mardini ont été arrêtées en 2018 après avoir participé à plusieurs opérations de recherche et de sauvetage avec l’organisation à but non lucratif Emergency Response Center International près de Lesbos, une île de la mer Égée.

Le groupe avait fait face à quatre chefs d’accusation qualifiés par les autorités judiciaires grecques de “délits” : espionnage, divulgation de secrets d’État, utilisation illégale de fréquences radio et faux, selon un communiqué du Bureau des droits de l’homme de l’ONU.

La décision du tribunal a été bien accueillie par les groupes de défense des droits et les politiciens.

Les législateurs de l’Union européenne ont déclaré que c’était “un pas vers la justice”.

La porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Liz Throssell, a salué la recommandation du tribunal d’abandonner certaines des charges, mais a réitéré l’appel de l’ONU “pour que toutes les charges retenues contre tous les accusés soient abandonnées”.

La représentante élue de Binder, la députée européenne Grace O’Sullivan, a déclaré que l’accusation “était essentiellement pleine de trous” dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Bonnes nouvelles de Grèce. Nous venons d’apprendre que Sean Binder et les autres travailleurs humanitaires de recherche et de sauvetage ont vu leurs charges abandonnées », a-t-elle déclaré.

Alors que les accusations de délit ont été abandonnées vendredi, une enquête sur les accusations de crime contre les travailleurs humanitaires reste en cours, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

Les travailleurs humanitaires sont accusés d’avoir aidé des réseaux de contrebande, d’être membres d’une organisation criminelle et de blanchiment d’argent – des accusations pouvant entraîner jusqu’à 25 ans de prison s’ils sont reconnus coupables, selon un rapport du Parlement européen publié en juin 2021.

Se référant aux accusations de crime qui restent en suspens, O’Sullivan a déclaré que même s’ils ne savaient pas combien de temps cela prendrait, « aujourd’hui est en fait un pas dans la bonne direction. Un pas vers la justice.

« Tout ce que nous voulons, c’est la justice. Nous voulons que cela soit jugé et il ne semble pas que cela se produise de sitôt compte tenu de ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Binder devant le palais de justice.

“En même temps, nous avons eu tellement de chance d’avoir autant de soutien international, partout, et je pense que cela a forcé le parquet de ce tribunal à au moins reconnaître les erreurs commises et au moins dans une certaine mesure, il y a eu moins d’injustice. ”