La Grecale de Maserati, une nouvelle Escape + plus d’actualités du monde de l’automobile

Maserati dévoile officiellement la Grecale

Le constructeur automobile italien, qui fait partie de Stellantis, présentera sa dernière création sur le marché nord-américain cet été en tant que modèle 2023.

La Grecale porte le nom d’un vent méditerranéen particulier et utilise la même plate-forme que l’Alfa Romeo Stelvio. Alfa est également une marque Stellantis. La Grecale GT de base roule avec un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 300 chevaux avec assistance électrique. je

Dans la Modène intermédiaire, elle développe 330 chevaux. Le Trofeo haut de gamme sera équipé d’un V6 de 3,0 litres à double turbocompresseur qui provient de la supercar à moteur central MC20 de Maserati. Dans le MC20, il est évalué à 530 chevaux, mais le moteur sera probablement désaccordé pour le Greale. Un modèle électrique à batterie appelé Grecale Folgore est attendu courant 2023.

***

Cadillac Lyriq rejoint officiellement la révolution électrique

L’offre électrique de la marque General Motors sort maintenant de la chaîne de montage de Cadillac à Spring Hill, au Tennessee. Le premier à arriver pour l’année modèle 2023 est un modèle à propulsion arrière de 340 chevaux au prix d’environ 68 000 $, plus les frais de destination.

La portée maximale devrait atteindre 300 milles (480 kilomètres). Elle sera suivie d’une version à traction intégrale à double moteur de 500 chevaux au calendrier 2023, avec un prix affiché d’environ 65 000 $ US. Les prix canadiens ne sont pas encore disponibles. Une berline appelée Celestiq viendra après. Il devrait utiliser la même propulsion électrique à batterie que le Lyriq. Un Escalade électrique est également en préparation pour 2023 et, pour 2024, un véhicule utilitaire plus petit. (PHOTO : Cadillac_Lyriq_2023.jpg)

***

L’Escape fait peau neuve

Avec tout le battage médiatique généré par les récents lancements par Ford des Bronco Sport et Bronco, le véhicule utilitaire compact Escape a été pratiquement oublié. Ce ne sera pas le cas pour longtemps, car l’Escape fera peau neuve pour l’année modèle 2023.

L’accent principal sera mis sur la partie avant sobre du véhicule, qui adoptera apparemment une apparence plus agressive. L’arrière fait également l’objet d’une certaine attention. La gamme diversifiée de systèmes d’alimentation de l’Escape – composée de moteurs turbocompressés à trois et quatre cylindres, ainsi que de deux hybrides (réguliers et rechargeables) – restera probablement, mais il est possible que l’hybride rechargeable soit mis à jour pour améliorer l’économie de carburant.

***

Le moteur V-8 « Hemi » est-il en voie de retraite ?

Cela pourrait être le cas, depuis l’annonce récente par la division Jeep de Stellantis qu’elle introduira bientôt un tout nouveau moteur très performant pour le Grand Wagoneer 2023.

Jeep affirme que le moteur six cylindres en ligne « Hurricane » de 3,0 litres à double turbocompresseur sera éventuellement produit en trois puissances différentes, le plus puissant disponible dans le Grand Wagoneer générant plus de 500 chevaux. Cela se compare au « Hemi » de 6,4 litres développant 471 chevaux.

L’ouragan est présenté comme une combustion plus économe en carburant et plus propre que l’Hemi. Pour l’instant, du moins, le 6.4 restera de série dans la grosse Jeep. On suppose que l’Hurricane remplacera éventuellement le Hemi dans le Jeep Wrangler plus les véhicules de marque Dodge et Chrysler.

***

Le scout revient au travail, mais en nom seulement

L’étiquette Scout a été apposée à l’origine sur un véhicule utilitaire à quatre roues motrices et une camionnette construits par International Harvester – maintenant connu sous le nom de Navistar – de 1961 à 1980. Désormais propriété de Volkswagen, le nom Scout sera réappliqué aux modèles électriques à batterie avec des conceptions qui rappellent les originaux.

Les deux versions seront construites dans une usine VW aux États-Unis et seront commercialisées par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires distinct. Volkswagen prévoit de dévoiler un prototype en 2023 qui ressemblera à des croquis récemment publiés. Cependant, les Scouts de production ne devraient pas être disponibles avant 2026.

DES HAUTS ET DES BAS

Tendance à la hausse : lancement de VW dans des magasins satellites au Canada – Volkswagen prévoit avoir 25 nouveaux concessionnaires satellites plus petits pour desservir les régions rurales du Canada. L’idée, selon un article paru dans la publication commerciale Automotive News Canada, est d’amener les concessionnaires actuels à construire les magasins satellites et à utiliser leurs magasins actuels comme plaques tournantes. La marque Volkswagen compte 145 concessionnaires au Canada, mais il existe des lacunes dans de nombreuses régions, comme certaines parties de l’île de Vancouver, les Prairies et le Canada atlantique. Moins chers à construire et à exploiter qu’une concession complète, les satellites auront environ 30 % d’espace au sol en moins.

•••

Tendance à la hausse : Le nouvel Android Auto sera bientôt disponible sur les nouveaux véhicules – le système d’infodivertissement de véhicule de nouvelle génération de Google sera bientôt doté d’un affichage fractionné, qui peut être adapté à différentes tailles d’écrans carrés, verticaux et horizontaux. Par exemple, cela permettra à tous les utilisateurs de vérifier leurs messages entrants tout en visualisant en même temps la carte de navigation et/ou le lecteur multimédia. Ford et Lincoln commenceront à utiliser le nouvel Android Auto en 2023, suivis par plusieurs autres constructeurs automobiles.

AutoscarsVUSCamions