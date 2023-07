Les fans de GREAT British Sewing Bee ont critiqué le choix des modèles de l’émission et l’ont qualifié d ‘ »injuste » après une demi-finale difficile.

Les quatre concurrents restants – Mia, Tony, Asmaa et Vicki – ont chacun été chargés de fabriquer une combinaison féminine lors de l’épisode de mercredi soir.

Bbc

Les fans de Great British Sewing Bee ont qualifié la demi-finale d ‘ »injuste »[/caption] Bbc

Ils ont estimé que Vicky était «préparée pour échouer» après avoir reçu un modèle plus courbé[/caption]

Mais Vicki semblait avoir plus de travail à faire que le reste des demi-finalistes du défi Made To Measure, car elle avait un modèle plus courbé.

Au cours de la tranche mordante, la femme de 30 ans a été vue en train de parcourir toutes les modifications qu’elle a dû apporter au modèle original en conséquence.

Parmi l’énorme liste figurait un «ajustement complet du buste» et un «ajustement du dos». Elle a également dû allonger le vêtement.

Hochant la tête à la liste, le créateur de mode et juge du Great British Sewing Bee, Patrick Grant, a répondu : « D’accord… c’est beaucoup, n’est-ce pas ? »

Vicki, une répartitrice de la police du Lincolnshire, a ajouté: «Oh et j’ai également dû améliorer quelques tailles. Alors oui, j’ai fait beaucoup de changements. Juste un peu! »

La co-juge de Patrick, la créatrice de mode Esme Young, 73 ans, a déclaré: « Je suis impressionnée. »

Vicki lui a dit : « On verra ! »

Les demi-finalistes ont eu cinq heures pour fabriquer leurs combinaisons de chaudière mais, après avoir vu les autres modèles, les fans ont estimé que Vicki avait reçu une offre brute.

L’une d’entre elles a même affirmé qu’elle avait été « mise en place pour échouer ».

S’adressant à Twitter, un spectateur s’est plaint: « #SewingBee juste une pensée… ne serait-il pas plus juste de donner aux candidats des modèles de la même taille et de la même forme ??? Juste pour dire…. Cela me semble injuste. »

Un autre a ajouté: «Hmm… Vicki s’est mis en place pour échouer, car il a un modèle de forme de corps non standard avec lequel travailler?

« Une personne fabuleuse mais une forme de corps non standard signifie beaucoup plus de modifications du modèle. »

Un troisième s’est plaint : « Loin de moi l’idée de parler de la taille de quelqu’un, mais je dois dire que Vicki a peut-être eu plus de mal à confectionner un vêtement pour son modèle.

Et quelqu’un d’autre a dit: « Tous les corps sont de bons corps, mais Vicki avait beaucoup plus de travail à faire par rapport aux autres pour que cela corresponde à son corps compte tenu de la forme du modèle. »

Vicki a choisi de fabriquer une combinaison orange en l’honneur de son frère et de sa belle-sœur, qui portent quelque chose de similaire lorsqu’ils travaillent sur des éoliennes.

« Si j’arrive à bien m’adapter, je serai vraiment fière de moi », avait-elle déclaré.

Mais malheureusement, le modèle de Vicki ne correspondait pas aux normes élevées d’Esmée et de Patrick.

« La première chose que je vois, c’est cette zone ici. Nous avons du ruban adhésif et les dents et la tirette de la fermeture éclair sont visibles, et vos boutons-pression ne sont pas au bon endroit », a déclaré Patrick.

Esme a ajouté: « Il a l’air un peu court dans le corps. J’ai l’impression que ce n’est pas assez long dans le corps.

« Cela a l’air un peu serré là où se trouvent les épaules. »

Après les avoir tous parcourus et, après deux tâches précédentes, Vicki a été renvoyée chez elle.

La voix se brisant, elle a dit : « Je me sens vraiment bien parce que je n’aurais jamais pensé que j’irais aussi loin.

« J’ai beaucoup appris sur moi-même et j’ai rencontré des gens vraiment fantastiques. Et, savez-vous quoi, je me sens aussi très fier.

Bbc

Mia n’a eu qu’à apporter une légère modification au motif original de la combinaison de chaudière[/caption] Bbc

Les fans ont estimé que tous les modèles auraient dû avoir la même taille[/caption] Bbc

Patrick a remarqué les erreurs de Vicki dans l’ajustement de sa combinaison[/caption] Bbc

Vicki a été renvoyée de la compétition[/caption]