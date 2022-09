La GRC tend la main au public pour aider à résoudre le vol de véhicules à Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC de Lake Country sollicite l’aide du public pour résoudre les vols de véhicules et les fraudes.

Dans la nuit du 31 août, une Subaru blanche 2008 a été volée dans une maison du quartier de Springfield Road à Kelowna.

Vers 5 heures du matin le 1er septembre, un homme conduisant le véhicule volé s’est rendu dans deux stations-service de Lake Country et a utilisé une carte de crédit volée pour acheter de l’essence. La Subaru a été récupérée peu de temps après, près d’une maison sur Hein Road à Kelowna.

Le suspect est de race blanche et portait une chemise grise à manches longues, un jean, deux colliers à longue chaîne, un masque noir et un gant orange à la main gauche.

La GRC de Lake Country est à la recherche d’un suspect en lien avec un vol de véhicule et une fraude. (Photo/GRC de Lake Country)

Toute personne ayant des informations sur ces incidents ou le suspect est priée d’appeler la GRC de Lake Country au 250-766-2288 et de citer le dossier 2022-55544.

Pour rester anonyme, appelez Échec au crime au 1-800-222-8477 ou laissez un pourboire sur le site Web d’Échec au crime.

