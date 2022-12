La GRC suspend un contrat avec une entreprise liée à la Chine

La GRC a suspendu un contrat controversé qu’elle avait accordé à une société canadienne dont l’organisation mère a des liens avec le gouvernement chinois, a confirmé CTV News.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré jeudi à CTV News que le contrat signé par la GRC en octobre 2021, d’une valeur de 549 637 $, avec l’entreprise ontarienne Sinclair Technologies Inc. pour les filtres de radiofréquence, est maintenant en pause.

Mercredi, la GRC a déclaré que les communications radio de la police nationale étaient protégées par un cryptage de bout en bout et que l’équipement de filtrage des radiofréquences “ne pose aucun problème de sécurité et ne permet pas l’accès aux communications radio”.

Dans une déclaration précédente à CTV News, Sinclair a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise de confiance et indépendante. Il a cité des raisons de confidentialité pour ne pas pouvoir commenter davantage.

CTV News a également trouvé un certain nombre d’autres contrats, d’une valeur supérieure à 90 000 dollars chacun, attribués à Sinclair Technologies depuis que sa société mère Norsat a été achetée en 2017 par Hytera, qui appartient en partie au gouvernement chinois. Les contrats comprenaient ceux avec la GRC, Pêches et Océans Canada et le ministère de la Défense nationale.

Jeudi, le ministère de la Défense nationale a déclaré qu’il était conscient des préoccupations entourant Sinclair Technologies et qu’il « enquêtait sur ces achats et sur la manière dont cet équipement est utilisé, aux côtés d’homologues d’autres ministères ».

“Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos infrastructures”, a indiqué le ministère dans un communiqué.



Ceci est une nouvelle de dernière heure, plus à venir…



Avec des fichiers d’Annie-Bergeron Oliver et Michael Lee de CTV News