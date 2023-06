La GRC récupérera le corps d’une femme du lac Okanagan le 27 juin

Le corps de Laticia Watson et son véhicule sont repêchés ce mardi 27 juin.

Le vendredi 9 juin vers 21 h 15, un véhicule s’est écrasé dans le secteur de Trader’s Cove sur Westside Road et a roulé dans le lac Okanagan. Tout au long de la nuit et jusqu’au lendemain, la GRC de Kelowna et le Centre de recherche et de sauvetage de l’Okanagan (COSAR) ont fouillé le lac et ont pu trouver le véhicule et le corps de Watson. Mais en raison des conditions difficiles, notamment la profondeur de l’eau, la GRC n’a pas été en mesure de les sortir immédiatement du lac.

Capital News a pu confirmer que la femme était Laticia Watson, qui était chef chez Sprout, un café à Kelowna.

Ce week-end prochain, la GRC amènera son équipe de plongée spécialisée et son équipement du Lower Mainland jusqu’à Kelowna, a confirmé l’agent des relations avec les médias Mike Della-Paolera. Le lundi 26 juin, l’équipe va se rendre dans le lac pour déterminer où se trouve le véhicule et la meilleure marche à suivre pour sortir le véhicule de l’eau. Mardi, la récupération de Watson et du véhicule aura lieu.

En plus de la GRC de Kelowna et de l’équipe de plongée, le COSAR et les plongeurs locaux du district sud-est aideront également à la récupération. Au moins trois bateaux seront sur l’eau et une grue sera sur place pour aider à l’extraction.

Il n’est pas déterminé si Westside Road sera fermé pendant la reprise ou non.

La GRC demande au public de rester hors de la zone pendant la reprise, tant en ligne que sur l’eau.

