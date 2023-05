La GRC récupère le corps d’un garçon de 12 ans qui a glissé sous des rapides à Sturgeon Falls

La recherche d’un garçon de 12 ans qui a glissé et est tombé dans la rivière Winnipeg dans le parc provincial Whiteshell samedi est terminée.

Une équipe de récupération sous-marine de la GRC a retrouvé le corps d’Usaid Habib vers 1 h du matin lundi.

La noyade s’est produite à Sturgeon Falls peu avant midi samedi.

Les chutes sont un large ensemble de rapides entre les lacs Numao et Nutimik, à environ 135 kilomètres à l’est de Winnipeg, près de la frontière entre le Manitoba et l’Ontario.

« Nous avons cherché à peu près 24 heures sur 24 », a déclaré Tara Seel, agente des relations avec les médias à la GRC au Manitoba.

L’équipe de récupération sous-marine de la GRC du Manitoba était à environ 100 mètres du rivage à Sturgeon Falls dimanche. (Walther Bernal/CBC)

Le corps a été retrouvé « un peu loin » de l’endroit où il est entré mais pas trop loin, a-t-elle déclaré.

« Ce type de conditions dans cette région de Sturgeon Falls est assez difficile à cause des rapides et des courants rapides, donc c’était un défi, mais nous étions très heureux de pouvoir ramener le garçon à la maison dans sa famille. »

La recherche a été effectuée en collaboration avec l’équipe d’intervention aquatique d’urgence hutterienne, ou HEART, spécialisée dans la recherche et la récupération sous-marines.

« Nous avons utilisé notre propre technologie et nous avons également utilisé certaines des [the] La technologie HEART, donc ils nous ont certainement aidés à nous rendre à cet endroit assez rapidement, compte tenu des courants et des rapides », a déclaré Seel.

L’équipe de récupération sous-marine de la GRC a localisé le corps vers 1 h du matin lundi. (Walther Bernal/CBC)

Un véhicule télécommandé et un sonar ont été utilisés. Aucun plongeur n’est allé à l’eau à cause du danger.

Usaid était étudiant à l’école St. Norbert Immersion à Winnipeg.

Son père, Danish Habib, a déclaré dimanche à CBC News que la famille avait séjourné au camping du lac Nutimik et avait fait une randonnée jusqu’à Sturgeon Falls samedi matin.

Habib a dit qu’il disait à un autre de ses fils de ne pas s’approcher trop près de l’eau lorsqu’il a entendu un cri. Usaid a glissé des rochers, est tombé dans l’eau et a été emporté dans les rapides, a-t-il dit.

Les gens ont essayé de le secourir mais n’ont pas pu l’atteindre.

« Toute ma famille était ici. Tout le monde l’a vu se noyer et nous ne pouvions rien faire pour lui », a déclaré Habib.

L’Association islamique du Manitoba a écrit dans une annonce funéraire lundi que « Usaid manquera beaucoup et se souviendra avec amour » de ses parents, frères et autres membres de sa famille élargie.

Le garçon a aidé à chaque événement de la mosquée, y compris en servant de la nourriture, a déclaré l’association.

L’enquête sur la mort du garçon se poursuit. Une autopsie sera effectuée pour confirmer la cause du décès, a déclaré Seel.