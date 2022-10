La GRC recherche un homme de Princeton, vu pour la dernière fois le 28 septembre – Kelowna Capital News

La police recherche un homme de Princeton qui a été vu pour la dernière fois le mercredi 28 septembre vers 13 heures.

David Horsfall a été porté disparu par un voisin le samedi 1er octobre, selon un communiqué de presse de la GRC.

Il a été vu pour la dernière fois marchant sur Granite Street à Princeton, avec des cruches en plastique et un pneu et une jante de voiture, et on pensait qu’il se dirigeait vers l’autoroute 3.

Malgré de nombreuses patrouilles dans la région et les enquêtes de la police, il n’y a eu aucun signe de lui.

Horsfall est décrit comme :

• Homme de race blanche

• 61 ans

• 6’3 (191 cm)

• 200 lb (90 kg)

• Cheveux bruns et gris, longue queue de cheval

• Barbe grisonnante

• Grande taille

Si vous voyez David ou si vous savez où il se trouve, veuillez contacter la GRC de Princeton au (250) 295-6911.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com