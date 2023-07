La GRC recherche du bétail volé dans le comté d’Athabasca

John Meston élève du bétail depuis environ 60 ans, mais ce qui s’est passé l’automne dernier a laissé un trou dans son portefeuille et dans son cœur dont il n’est pas sûr de se remettre complètement.

L’éleveur du comté d’Athabasca et son fils ont remarqué pour la première fois en octobre que 45 veaux manquaient à l’appel.

Après que ses pâturages aient été fouillés, il a déclaré que le décompte final avait révélé que 79 veaux, quatre vaches et deux taureaux avaient disparu, bientôt signalés à la gendarmerie locale comme volés.

« Vous savez que vous travaillez toute votre vie et un hit comme celui-ci, ça laisse un mauvais goût dans la bouche », a-t-il déclaré mardi à CTV News Edmonton.

« C’est un coup dévastateur sur le plan financier et dévastateur sur le plan du stress également. »

Bien que les agents enquêtent depuis novembre, il n’y a toujours aucun signe du bétail de Meston ou d’arrestations dans l’affaire.

La GRC a lancé un appel public à l’aide lundi, demandant aux gens d’être à l’affût de la marque « M4 » de Meston sur la hanche droite des animaux.

« Au début de l’enquête, il n’y avait aucune preuve physique ou aucune piste permettant de vraiment continuer », a déclaré le cap. Lindsey Anderson de l’Unité des enquêtes sur le bétail de la GRC.

« [The thieves] aurait dû avoir un camion et une remorque pour les transporter, et potentiellement des quads et/ou des chevaux pour rassembler ces animaux et les retirer des propriétés. »

Mais, Anderson a expliqué que les vols ont eu lieu dans des zones rurales peu fréquentées. Elle a dit que celui qui volait les animaux avait besoin de connaissances sur le bétail et l’industrie.

« Je sais que quelqu’un sait quelque chose, et que quelqu’un fournisse des informations, cela pourrait signifier beaucoup pour aider à faire avancer l’enquête pour nos victimes », a déclaré Anderson.

Selon la loi, tout bétail quittant l’Alberta doit être inspecté et autorisé, mais Anderson a déclaré que les voleurs continuaient à conduire de toute façon, soulignant qu’il n’y avait pas d’inspection de marque dans certaines provinces de l’est du Canada.

Du bétail à la ferme familiale Meston au nord d’Edmonton le 18 juillet 2023. (Dave mitchell/CTV News Edmonton)

Meston dit qu’il connaît d’autres bovins qui ont été volés dans la région ces dernières années, et la GRC l’a confirmé.

Le fermier reconnaît qu’il y a peu de chances qu’il revoie un jour son bétail.

Il insiste maintenant pour que l’inspection de la marque et la police du bétail de la GRC soient améliorées avant que d’autres vols ne nuisent davantage à la confiance dans l’industrie.

« Je crois vraiment [the RCMP] avoir un problème. Qu’ils soient en sous-effectif ou qu’ils n’aient pas le bon personnel, je ne sais pas, mais ils ne font pas le travail », a déclaré Meston.

« Ça va tuer l’industrie si ça continue comme ça. C’est barbare. Vous devez arranger ça pour l’industrie, sinon pourquoi mon petit-fils pense-t-il même à s’y mettre ? »

La famille n’avait pas d’assurance sur le bétail volé. Meston a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune entreprise offrant une couverture pour les « opérateurs de vaches / veaux allant à l’herbe ».

Ainsi, la famille a perdu beaucoup d’argent qu’il est peu probable qu’elle récupère un jour. Maintenant, les Meston espèrent que quelqu’un se présentera et aidera à traduire les voleurs en justice.

« Pourquoi feraient-ils cela? Ce n’est tout simplement pas juste et nous avons besoin d’aide », a-t-il déclaré.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler l’Unité des enquêtes sur le bétail de la GRC au 403-701-1462 ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

Le comté d’Athabasca, d’où provient le bétail, commence à environ 100 kilomètres au nord d’Edmonton.

Avec des fichiers de Jessica Robb de CTV News Edmonton