La GRC a publié un profil et une image thermique de la personne soupçonnée d’avoir coupé le câble de la télécabine Sea to Sky à deux reprises au cours des trois dernières années.

L’individu est considéré comme “extrêmement en forme”, connaît bien la zone autour de la télécabine et possède une connaissance approfondie des outils nécessaires pour endommager le câble tout en lui permettant de s’éloigner en toute sécurité.

Le câble de la télécabine a été délibérément coupé à plusieurs reprises en 2019 et 2020.

Sergent de la GRC. Chris Manseau dit que les enquêteurs pensent que cela aurait pu être la même personne qui a coupé le câble les deux fois, envoyant les cabines de la télécabine s’écraser au sol, mais différentes personnes peuvent également être impliquées.

“Nous savons qu’il y a des gens avec des informations qui pourraient aider la police dans cette enquête”, a déclaré Manseau mercredi.

REGARDER | Le sergent de la GRC de la C.-B. Chris Manseau livre des informations sur le suspect :

La GRC fournit le profil du suspect d’un vandale en gondole Le sergent de la GRC de la C.-B. Chris Manseau dit que la personne qui a coupé le câble de la télécabine Sea to Sky est en bonne forme physique et connaît bien la région.

La section des projets spéciaux sur les crimes majeurs de la GRC indique également que la vidéo de sécurité de la deuxième instance où le câble a été coupé en septembre 2020 montre comment un agent de sécurité a évité de justesse d’être tué par la chute des téléphériques.

Les enquêteurs ont fait le point lors d’une conférence de presse au quartier général de la GRC à Surrey, en Colombie-Britannique, mercredi, le deuxième anniversaire de l’incident de 2020 au cours duquel le câble principal de l’attraction a été coupé, envoyant la plupart des cabines de gondole s’écraser au sol.

Les opérateurs de la télécabine Sea to Sky ont également doublé la récompense à 500 000 $ pour toute personne détenant des informations menant à l’arrestation et à la condamnation du vandale coupeur de câbles.

“Cela a été quelques années difficiles pour Squamish”, a déclaré mercredi le directeur général de l’attraction, Kirby Brown. “Nous allons doubler la récompense et espérons que cette personne qui a mis en danger la vie de notre peuple et mis en danger la viabilité de notre communauté sera amenée rapidement.”

REGARDEZ | L’agent de sécurité évite de justesse d’être heurté par des voitures qui tombent :

Des télécabines qui tombent manquent de peu un agent de sécurité Une vidéo de sécurité montre un agent de sécurité tenant une lampe de poche évitant de justesse d’être touché par la chute de télécabines le 14 septembre 2020.

L’attraction touristique privée avait repris ses activités quelques mois plus tôt après avoir été ciblée de la même manière en août 2019.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’un ou l’autre de ces crimes. La GRC a déclaré mercredi avoir interrogé plus de 70 personnes d’intérêt et les avoir éliminées comme suspects au cours des trois dernières années.

Une voiture de la télécabine Sea-to-Sky gît au sol le 13 septembre 2020, après que le câble principal de l’attraction a été délibérément coupé pour la deuxième fois. (GRC de Squamish)

La police dit qu’elle enquête sur des accusations de méfait et de méfait mettant en danger une vie à cause de l’agent de sécurité qui a failli être heurté par la chute des télécabines.

Les opérateurs de la télécabine ont renforcé la sécurité après la première coupure du câble et l’attraction dispose désormais d’une équipe de sécurité interne dotée d’une technologie de surveillance 24 heures sur 24.

L’attraction, qui attire environ 400 000 visiteurs chaque année, a rouvert ses portes en juin 2021 et fonctionne comme d’habitude depuis.

La télécabine de 39 voitures emmène les passagers sur une crête de montagne escarpée juste au sud du chef Stawamus, offrant une vue imprenable sur Howe Sound.

L’attraction est également l’un des plus grands employeurs de la ville et une caractéristique importante du secteur touristique local de 95 millions de dollars, selon Tourism Squamish.

Après la première coupure du câble en août 2019, il a fallu six mois et 5 millions de dollars pour réparer l’attraction. Brown affirme que les dommages causés par les deux incidents ont coûté à l’entreprise plus de 10 millions de dollars au total.