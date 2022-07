La GRC publie des photos d’un homme armé dans la fusillade de Langley et demande des témoins

La police a publié des photographies d’un homme armé de 28 ans dans l’espoir que d’autres témoins de la fusillade de lundi à Langley, en Colombie-Britannique – qui a fait deux morts et deux blessés – se manifesteront.

Les photos montrent Jordan Daniel Goggin portant deux tenues différentes au cours de la fusillade, qui a commencé vers minuit et a duré près de six heures avant que Goggin ne soit abattu par la police.

L’équipe d’enquête intégrée sur les homicides (IHIT) de la Colombie-Britannique décrit Goggin comme un homme de race blanche de six pieds un pouce de haut, pesant 150 livres, avec des cheveux châtain clair et une légère barbichette.

La police a déclaré qu’il avait été vu vêtu d’un t-shirt noir et d’un short de bain avant de se changer en salopette marron et en t-shirt camouflage.

Goggin, qui, selon la police, était de Surrey, en Colombie-Britannique, conduisait une berline Mazda blanche à quatre portes.

L’IHIT dit qu’un témoin s’est présenté et espère que d’autres feront de même alors que la police essaie de construire une chronologie des fusillades.

“Nous essayons d’identifier des témoins supplémentaires pour aider à la victimologie et à l’évaluation du mobile”, a déclaré le sergent de l’IHIT David Lee.

“Il y a peut-être des gens qui se souviennent d’avoir vu Goggin, sa Mazda, ou qui l’ont peut-être même rencontré.”

La fusillade, qui, selon la police, impliquait des “victimes transitoires”, a fait deux morts de sexe masculin, un autre avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger et une femme dans un état critique.

Le pasteur de Langley Vineyard, Leith White, dit qu’en plus de faire face à des menaces constantes de violence, les personnes vivant dans la rue sont également confrontées à une frustration et à une stigmatisation croissantes. (Jesse Johnston/CBC)

Les défenseurs disent que la communauté a peur

Le pasteur Leith White de l’église Langley Vineyard, qui travaille également avec des personnes vivant dans la rue, a déclaré que lui et d’autres personnes de la région de Langley étaient “ébranlés” après avoir entendu parler de la fusillade.

“Vous ne pouvez pas croire que ce genre de chose se passe littéralement dans notre arrière-cour”, a-t-il déclaré à CBC La première édition mardi.

En tant que défenseur des personnes sans logement, White a déclaré qu’il connaissait bien la communauté locale et pensait que les victimes avaient peut-être été ciblées.

“Deux des personnes décédées … étaient sans abri”, a-t-il déclaré. “Il y a un niveau croissant de frustration et une compréhension renforcée ou un manque de compréhension et une stigmatisation contre l’itinérance.”

White a déclaré que, dans l’ensemble, la communauté de Langley soutient les personnes en situation de vie précaire, et l’hiver dernier, de nombreux habitants se sont portés volontaires dans un refuge d’urgence pour conditions météorologiques extrêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Il dit que ceux qui sont dans la rue sont constamment confrontés à la menace de violence et de danger, et pour que la situation s’améliore, la province doit rechercher des solutions de logement permanent et un accès accru à des abris temporaires.