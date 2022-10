La GRC publie de nouveaux détails sur une famille de migrants indiens décédée à la frontière – Kelowna Capital News

Les gendarmes ont confirmé certains des mouvements de membres d’une famille de migrants indiens qui sont morts de froid près de la frontière canado-américaine plus tôt cette année, mais ont déclaré qu’après des mois d’enquête, ils ne savent toujours pas comment ils sont arrivés au Manitoba.

Les agents ont voyagé à travers le Canada et les États-Unis au cours des neuf derniers mois pour mener des entrevues et suivre les conseils pour aider à suivre les allées et venues de la famille Patel après leur arrivée au Canada en provenance de l’Inde, a déclaré la GRC.

sergent. Gary Bird, des services des crimes majeurs de la GRC, lance un appel à ceux qui ont pu voir ou aider la famille à contacter la police.

« Cela n’aurait pas dû arriver. Quatre vies, une famille entière, ont disparu », a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué de presse.

“Nous avons besoin que les personnes qui ont des informations se manifestent, afin que nous puissions découvrir ce qui s’est passé et demander des comptes aux personnes impliquées.”

Les corps de Jagdishkumar Patel, 39 ans ; sa femme Vaishaliben Patel, 37 ans ; leur fille de 11 ans, Vihangi ; et leur fils de trois ans, Dharmik, ont été retrouvés le 19 janvier près d’Emerson, au Manitoba, à quelques mètres de la frontière américaine. Leur décès a été déterminé comme étant dû à l’exposition.

Les enquêteurs pensent que les voyages de la famille d’un village de l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, vers le Canada, ainsi que leur tentative de franchir la frontière, faisaient partie d’un vaste réseau de trafic d’êtres humains.

La famille a été déposée près de la frontière par des températures inférieures à zéro. Ils essayaient de traverser les États-Unis à pied avec un groupe plus important lorsqu’ils se sont séparés.

La famille est arrivée au Canada pour la première fois le 12 janvier à l’aéroport international Pearson de Toronto, avait précédemment rapporté la police.

La GRC a déclaré vendredi que la famille Patel était arrivée à Toronto ce jour-là sur un vol qui quittait Dubaï. De là, la famille a été prise en charge par un véhicule privé, puis a séjourné dans un logement privé et des hôtels en ville.

La famille a utilisé des applications de covoiturage pour se déplacer entre les différents logements, a déclaré la GRC.

Les enquêteurs pensent que la famille a quitté Toronto peu de temps avant que leurs corps ne soient découverts, mais ils ne savent toujours pas comment ils sont arrivés à Emerson.

La GRC a déclaré avoir enquêté sur tous les modes de transport commerciaux entre les deux endroits, y compris l’avion, le train et l’autobus.

Bird a déclaré qu’il restait encore une lacune dans les allées et venues de la famille entre le 15 janvier et la découverte de leurs corps quatre jours plus tard.

“Nous sommes convaincus que les gens ont vu et aidé la famille pendant cette période alors qu’ils parcouraient plus de 2 000 kilomètres de Toronto à Emerson”, a déclaré Bird.

« Nous avons besoin que ces personnes se manifestent et partagent ce qu’elles savent du parcours de la famille Patel au Canada. Même la plus petite information peut être significative.

La police a également diffusé une vidéo de surveillance de l’aéroport de Toronto pour aider à générer des indices.

Steve Shand de Deltona, en Floride, a été accusé de trafic d’êtres humains. Les responsables américains allèguent qu’il fait partie d’un réseau organisé de trafic d’êtres humains. Des documents judiciaires indiquent qu’il existe des preuves qu’il pourrait être lié à trois autres postes frontaliers depuis décembre.

Les documents indiquent que Shand conduisait une camionnette avec deux ressortissants indiens juste au sud de la frontière.

Cinq autres Indiens ont été repérés peu après dans la neige marchant en direction de la camionnette. Ils ont dit aux agents des frontières qu’ils avaient marché pendant plus de 11 heures dans le froid et que quatre autres personnes s’étaient séparées du groupe pendant la nuit, selon les documents judiciaires.

Un homme du groupe a également déclaré qu’il avait payé une grosse somme d’argent pour obtenir un faux visa d’étudiant au Canada et qu’il s’attendait à être conduit au domicile d’un parent à Chicago après avoir traversé la frontière, selon les documents.

Le procès de Shand doit avoir lieu le 9 janvier au Minnesota.

—Brittany Hobson, La Presse canadienne

agence frontalièreimmigrants