La GRC présente ses excuses à la famille d’un adolescent autochtone décédé, affirmant que l’enquête n’a jamais été close

Dans une allocution émouvante, la GRC de Duncan, en Colombie-Britannique, située à environ 60 kilomètres au nord de Victoria, a publiquement présenté ses excuses à la famille de Carsyn Mackenzie Seaweed, âgée de 15 ans, vendredi – affirmant qu’une mauvaise communication entre les services de police avait entraîné la publication d’informations erronées selon lesquelles le la mort de l’adolescent n’a pas fait l’objet d’une enquête comme étant suspecte.

Seaweed, qui était de la nation Namgis et des tribus Cowichan, a disparu à Duncan le 14 mai alors qu’elle assistait à un tournoi de football local avec sa mère. Elle a été retrouvée vivante mais faible le lendemain derrière un motel Super 8 près de l’autoroute transcanadienne et est décédée peu de temps après.

L’homme qui a trouvé son corps a dit à sa famille qu’elle était sous une palette en bois et couverte de brindilles et d’ordures.

La GRC a initialement publié des informations indiquant que la criminalité n’était pas suspectée dans la mort de l’adolescente, mais 24 heures plus tard, a publié une nouvelle déclaration disant que « les circonstances entourant sa mort sont considérées comme suspectes et qu’une enquête criminelle est toujours en cours ».

La GRC a déclaré jeudi que les enquêteurs ne considéraient pas le décès comme un homicide.

S’adressant à un rassemblement de famille, d’amis et de personnes en deuil à l’extérieur de l’attachement de la GRC de Duncan vendredi matin, l’insp. Chris Bear, chef du détachement de la GRC de North Cowichan/Duncan, s’est exprimé franchement, affirmant que l’affaire était une priorité absolue.

« Je peux vous assurer que nos enquêteurs font tout ce qu’ils peuvent. Il y a eu des problèmes de communication que j’admets complètement. Il a été mal interprété que nous n’enquêtions pas. Nous avons donné tout ce que nous avons depuis le début. , et nous faisons tout ce que nous pouvons », a déclaré Bear.

« Je veux juste rassurer le public sur le fait que nous faisons tout. L’enquête n’a jamais été close. C’était une erreur de communication pour laquelle je m’excuse, et je m’excuse auprès de la communauté et de la famille. C’est une très grande priorité, nous faisons tout. que nous pouvons. »

Bear a déclaré que l’erreur était le résultat d’une mauvaise communication entre la GRC de Duncan, la GRC du district d’Island et les agents de liaison avec les médias.

La famille, les amis et les personnes en deuil se sont rassemblés devant le local de la GRC de Duncan vendredi matin. La GRC de Duncan s’est adressée directement à la foule, affirmant que l’affaire demeure une priorité absolue et n’a jamais été close. (Kathryn Marlow/CBC)

La mère de Carsyn, Marie Seaweed, a déclaré que la GRC de Duncan lui avait également présenté ses excuses directement par téléphone vendredi matin.

« Cela m’a fait du bien que le cas de ma fille soit une priorité principale, qu’elle ne sera pas balayée sous le tapis, que ma fille n’est pas qu’une statistique », a-t-elle déclaré.

« Ma fille n’a pas été enterrée depuis une semaine, et l’effusion de soutien positif a touché mon âme. »

Adrian Sylvester, qui a organisé le rassemblement et a demandé à la police de parler aux personnes rassemblées, a déclaré que le communiqué initial qualifiant l’affaire de non suspecte avait envoyé une onde de choc dans la communauté et fait craindre qu’un temps précieux ait été perdu pour enquêter correctement.

« La mère en a assez traversé comme ça. Cela a totalement choqué tout le monde … ils perdaient du temps alors qu’ils auraient pu continuer et trouver plus de pistes. »

Interrogé sur le dossier lors d’un événement médiatique sans rapport à Nanaimo, le premier ministre David Eby a déclaré que la province veillera à ce que la GRC de Duncan soit entièrement équipée pour mener l’enquête.

« Nous comptons sur la GRC pour mener une enquête approfondie, vous savez, nous comptons sur elle pour prendre cela au sérieux et pour s’acquitter de ses responsabilités, et je sais qu’elle le fera », a-t-il déclaré.

« Il n’y a personne dans cette province, surtout pas un policier, qui ne prend pas au sérieux cette mort tragique d’un jeune de 15 ans. »

L’enquête du coroner sur l’affaire est toujours en cours.