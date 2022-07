La GRC porte des accusations de voies de fait après l’agression d’un membre de la nation crie Poundmaker à Battleford, en Saskatchewan.

Avertissement : L’histoire contient une vidéo qui peut déranger les téléspectateurs

La GRC a accusé un homme d’un chef de voies de fait après qu’un homme de la nation crie de Poundmaker a été attaqué dimanche à Battleford, en Saskatchewan.

Dans un communiqué de presse mercredi après-midi, la GRC a déclaré qu’Adam Lesmeister, 46 ans, avait été arrêté mardi soir et accusé de voies de fait. Il doit comparaître devant le tribunal provincial de North Battleford le 22 août.

Dimanche, Colby Tootoosis, 40 ans, rendait une remorque qu’il avait empruntée à ses amis alors que sa fille de six ans était assise dans son camion. Une vidéo de surveillance du domicile de l’avocate de renom Eleanore Sunchild montre un homme qui s’approche de Tootoosis et le frappe au visage. L’homme tire alors Tootoosis au sol par sa tresse et le met à genoux au visage.

La vidéo de surveillance montre que l’homme crie à plusieurs reprises : “Où est mon putain de pantalon ?”

Deux autres hommes étaient là mais n’ont pas participé à l’attaque.

Regardez la vidéo de surveillance de Tootoosis attaqué ici :

Saskatchewan. l’homme se fait agresser alors qu’il décroche la remorque ATTENTION : Cette vidéo peut déranger certains spectateurs. Cette vidéo de surveillance, prise à Battleford, en Saskatchewan, et fournie par Eleanore Sunchild, montre trois hommes qui s’approchent d’un autre alors qu’il décroche une remorque. On procède à le frapper et à le tirer au sol par sa tresse.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux mardi, Tootoosis a déclaré que l’homme “exigeait de manière agressive où se trouvaient ses biens volés … y compris un téléphone, un sac et un pantalon, et déclarant qu’ils avaient suivi le téléphone et indiqué l’emplacement”.

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) a déclaré que l’attaque était motivée par la race et a appelé la GRC à porter des accusations.