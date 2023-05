La GRC peine à recruter et à retenir des membres autochtones

OTTAWA –

Dean Gladue dit qu’il n’a jamais été victime de racisme avant de se joindre à la GRC.

Le vétéran de 26 ans a commencé sa carrière dans la force en 1989 en tant que gendarme spécial, un rôle attribué aux réserves de police des Premières Nations. C’était un rang en dessous de ses collègues non autochtones, qui étaient mieux payés.

Il avait l’impression d’être « un citoyen de seconde classe », a-t-il déclaré lors d’une récente interview.

Après la fermeture du programme, Gladue est passé à un emploi de gendarme régulier. L’homme métis de 25 ans entendait alors des commentaires désinvoltes dans le bureau, notamment le fait qu’un « Indien mort est un bon Indien » était plus tard considéré comme du stress lorsqu’il était présenté à un superviseur.

« Vous venez de prendre les coups. Vous venez de le prendre », a-t-il dit.

« Puis, en vieillissant, vous commencez à réaliser, ‘Pourquoi ai-je fait ça’? »

Gladue s’intéressait à la police depuis son enfance et considérait la GRC comme une bonne carrière, surtout une fois que son salaire s’était amélioré. Il savait aussi qu’il pouvait prendre sa retraite avant 50 ans, ce qu’il a fait.

Et il a apprécié le travail, particulièrement après avoir rejoint l’unité des drogues et du crime organisé de la Colombie-Britannique, où il s’est concentré sur l’éducation.

Bien qu’il y ait eu un moment où il convaincrait les autres de ne pas se joindre, Gladue, maintenant un leader de la Nation métisse de la Colombie-Britannique, en est venu à ressentir le contraire – surtout en ce qui concerne les futurs officiers autochtones.

« Si nous, en tant qu’Autochtones, voulons apporter des changements au Canada, nous devons être à l’intérieur », a-t-il déclaré. « On ne peut pas s’enfuir. »

Cette représentation demeure un défi pour la GRC, qui célèbre mardi son 150e anniversaire. Il se débat avec le recrutement, mais aussi la rétention, des membres autochtones.

Environ sept pour cent de ses membres s’identifient comme autochtones, selon les statistiques sur la diversité de la force de 2020, contre près de huit pour cent dix ans plus tôt.

Nadine Huggins, directrice des ressources humaines de la GRC, a attribué une partie de cela à la façon dont elle avait l’habitude de diplômer des classes réservées aux Autochtones comme celle à laquelle Gladue appartenait pour la première fois et dont les membres ont maintenant pris leur retraite.

Elle a déclaré que la GRC espère voir des cohortes de huit à 16 cadets autochtones apprendre ensemble, avec des groupes échelonnés dans le temps pour éviter une situation similaire.

Huggins n’a pas pu dire combien il y avait dans une troupe typique, mais un rapport interne montre que le nombre de candidats autochtones s’inscrivant à Depot, l’académie des cadets de la GRC à Regina, est passé de 6 % à 4 % en 2020.

« Nous ne sommes pas une profession populaire en ce moment », a déclaré Huggins.

« Le meurtre de George Floyd a vraiment eu un effet d’entraînement pour cette génération, et l’appétit pour la police au sens large », a-t-elle déclaré à propos du meurtre d’un homme noir en 2020 par un policier de Minneapolis, qui a déclenché des manifestations dans le monde entier.

« Je ne veux pas prétendre non plus… qu’il n’y a pas de défis dans notre organisation », a-t-elle ajouté.

« Il y a des défis dans notre organisation et il (y a) des défis que nous relevons très délibérément et que nous nous efforçons de prévenir de manière continue. »

La réconciliation reste l’un d’entre eux. Un examen interne des efforts de la force à partir de 2021 a déclaré que bien qu’elle ait pris des mesures pour remédier aux injustices, le rôle qu’elle a joué dans le colonialisme occupe toujours une place importante.

Ayant grandi en Saskatchewan, Heather Bear a déclaré avoir appris qu’il existait deux systèmes de justice : un pour les Autochtones et un pour les Blancs.

Bear, vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, a déclaré que lorsqu’une Première nation a besoin de la GRC, elle n’est pas là.

Mais il semble toujours être là pour rédiger des contraventions pour excès de vitesse ou lorsque quelqu’un manque une date d’audience, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné le déchaînement massif de coups de couteau de septembre dernier contre la nation crie de James Smith, où il a fallu près de 40 minutes après le premier appel au 911 pour que les agents arrivent.

Ils ont été envoyés d’un détachement à plus de 30 minutes de distance – une distance qui souligne les réalités du modèle de police contractuelle qui s’étend aux communautés rurales et autochtones du pays, aggravées par de nombreux postes vacants.

Bear a déclaré que les cas d’agents utilisant une force excessive et n’enquêtant pas correctement sur les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones n’ont fait qu’exacerber la méfiance envers la GRC.

« Je ne pense vraiment pas qu’ils comprennent ou connaissent le degré de dégâts. »

Avoir plus d’agents autochtones « ferait un monde de bien », a déclaré Bear, mais elle a averti que cela ne résoudrait pas le problème du système dans lequel la police travaille.

Ralph Cardinal, montré sur une photo à distribuer, a servi un peu moins de 30 ans avec la GRC et dit qu’il a survécu à ses nombreuses années de maintien de l’ordre dans les communautés autochtones en première ligne grâce à sa capacité à parler le cri. LA PRESSE CANADIENNE/HO

Ralph Cardinal a passé un peu moins de 30 ans avec la force. L’homme cri a déclaré qu’il se sentait coincé dans le maintien de l’ordre dans des communautés à prédominance autochtone, ce qui, selon la région, représentait des années de travail à haut risque.

« C’est un boulot d’arrêt quand vous êtes toujours en première ligne face à tout ce que personne ne veut voir. »

Comme Gladue, Cardinal a d’abord obtenu son diplôme d’agent spécial. Après sept ans de travail, il est retourné à Depot pour suivre une formation afin d’obtenir son statut de gendarme.

Il a finalement troqué son uniforme marron pour l’emblématique Red Serge.

« Qu’est-ce qu’ils vont m’apprendre que je n’ai (pas) déjà appris moi-même? » il a dit.

« Absolument rien. »

Cardinal a déclaré qu’il avait aspiré à se déplacer dans l’organisation et à travailler dans de plus grands centres, mais qu’il s’en est trouvé incapable.

Il y avait une attitude selon laquelle les membres non autochtones ne voulaient pas faire la police des Premières Nations, a-t-il dit, et il estimait qu’il devait travailler « trois, quatre ou cinq fois plus dur » pour mériter son grade de sergent.

L’examen de réconciliation de la GRC en 2021 a révélé qu’un manque d’opportunités de carrière et la santé mentale ont contribué à sa baisse du nombre de membres autochtones.

Cardinal adorait son travail. Il a vu l’impact qu’il avait dans les communautés autochtones en visitant les aînés autour d’un thé. Il a reconnu que sa capacité à parler le cri l’avait aidé à survivre à ses décennies en première ligne.

« Ça calme les gens. »

Il a dit qu’il croyait que l’organisation manquait des occasions de recruter plus d’officiers autochtones et ne reconnaissait pas non plus ceux qui avaient servi.

Dans sa communauté natale de la nation crie de Bigstone, située à environ 320 kilomètres au nord d’Edmonton, il a déclaré avoir vu cinq membres de la GRC prendre leur retraite au cours de la dernière décennie – et n’obtenir « aucune reconnaissance ».

Huggins a déclaré que la force s’efforçait d’attirer davantage de recrues autochtones et offrait un fonds aux personnes vivant dans des régions éloignées pour qu’elles se déplacent pour recevoir leurs évaluations.

Elle a également déclaré qu’elle prévoyait de mieux cibler les personnes âgées de 19 à 24 ans – un groupe démographique auquel elle fait remarquer que de nombreux peuples autochtones appartiennent à l’une des populations à la croissance la plus rapide du pays.

Cpl. Maureen Greyeyes-Brant a fait carrière en essayant de faire venir plus de gens comme ça.

Diplômée du programme de formation des pré-cadets autochtones de la GRC, qui envoie chaque année une cohorte de jeunes au dépôt pendant plusieurs semaines, elle en est la coordonnatrice.

L’espoir est qu’après leur expérience, ils envisagent une carrière à la GRC, mais ce n’est pas le cas de tous. Sur les 30 candidats qui ont obtenu leur diplôme l’an dernier, 18 ont exprimé leur intérêt et certains restent dans le processus de candidature, mais jusqu’à présent, seuls trois ont été acceptés en dépôt, selon Greyeyes-Brant.

Elle a dit que les exigences de la police signifient que ce n’est pas pour tout le monde, mais a noté que beaucoup viennent également avec leurs propres perceptions de la GRC, auxquelles elle-même a été confrontée au cours de ses 22 années avec la force.

Greyeyes-Brant, une femme crie des plaines de la nation crie de Muskeg Lake, s’est souvenue qu’un homme lui avait crié dessus alors qu’elle participait à un événement de recrutement, la traitant de traître.

Sa réponse à lui : « Vous pouvez vous tenir à l’extérieur du bâtiment et crier et crier que les choses doivent être changées.

« Mais c’est moi qui suis à l’intérieur. »

Greyeyes-Brant a reconnu que la représentation autochtone de la GRC a diminué et a dit qu’elle peut comprendre les raisons pour lesquelles certains sont partis.

« Mais pour ma part, je reste pour mener le bon combat », a-t-elle déclaré.

« Je reste pour être entendu. »

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 mai 2023.