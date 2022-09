OTTAWA –

La GRC a déclaré qu’une unité spéciale dédiée à l’arrestation des fugitifs ne recherchait pas activement un homme de la Saskatchewan qui, selon elle, est responsable d’un saccage à l’arme blanche qui a fait 11 morts et 18 blessés.

Myles Sanderson est le principal suspect des attaques contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan, qui ont déclenché une chasse à l’homme de quatre jours la semaine dernière.

Il a été arrêté sur un tronçon rural d’autoroute mercredi dernier et la police a déclaré qu’il était entré en “détresse médicale” et qu’il était décédé sous leur garde.

Le Service correctionnel du Canada affirme que Sanderson a quitté la prison en liberté d’office en août 2021 et qu’il a été déclaré illégalement en liberté fin mai, plus de 100 jours avant les coups de couteau.

Il existe une unité dédiée de la GRC de la Saskatchewan, créée l’année dernière, pour trouver des personnes recherchées pour avoir violé les conditions de leur libération conditionnelle, mais la GRC a déclaré qu’elle n’enquêtait pas sur le cas de Sanderson.

La GRC affirme que les agents doivent actuellement gérer plus de 6 000 mandats en attente, et l’unité se concentre sur la recherche de délinquants et de membres de gangs « très médiatisés » avec des mandats en attente.