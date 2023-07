La GRC met en garde contre un Albertain recherché connu pour fréquenter Kelowna

La GRC de l’Alberta met en garde la population de Kelowna contre un homme recherché connu pour fréquenter la région.

Robert Martin, 45 ans, est recherché pour des raisons non précisées, mais il est conseillé au public de ne pas l’approcher.

Il est décrit comme mesurant six pieds, pesant 250 livres, avec des cheveux bruns et des yeux bruns.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée d’appeler la GRC du comté de Strathcona ou Échec au crime.

