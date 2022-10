La GRC manque d’agents pour protéger les ministres d’un nombre croissant de menaces

L’unité de protection rapprochée de la GRC manque d’agents spécialisés dont elle a besoin pour protéger les élus, ce qui compromet sa capacité à répondre aux demandes croissantes des ministres fédéraux en matière de services de sécurité, selon de nouveaux chiffres.

Dans la seule région d’Ottawa, 75 postes sur un total de 315 à l’unité de protection de la GRC sont vacants — un taux de vacance de 24 % — selon les données obtenues par Radio-Canada. Des taux de vacance similaires affligent les unités de protection rapprochée de la GRC dans d’autres régions du pays, a déclaré la GRC.

Plusieurs représentants de la GRC et du gouvernement ont déclaré que la pénurie d’officiers complique les efforts de la force pour protéger le premier ministre, le gouverneur général, les juges de la Cour suprême, les diplomates et les dignitaires étrangers.

“Même pour le Premier ministre, ils manquent de personnel en ce moment”, a déclaré une source gouvernementale.

La situation exacerbe les tensions entre la GRC et le gouvernement fédéral. La police dit qu’elle doit affecter ses ressources à certains ministres ou événements sur la base d’évaluations de la menace qui ne sont pas toujours en accord avec les demandes des ministres ou de leurs collaborateurs politiques.

Le ministre de la Coopération internationale, Harjit Sajjan, a brusquement annulé une apparition estivale prévue à la cérémonie d’ouverture d’une conférence internationale sur le sida à Montréal, invoquant ses inquiétudes quant à la protection offerte par la GRC, ont indiqué des sources.

Un certain nombre d’autres ministres sont mécontents de la protection de la GRC et se demandent parfois si la GRC prend leurs préoccupations au sérieux, ont déclaré des sources dans les bureaux ministériels.

La pénurie de main-d’œuvre déprime le moral des agents de protection qui luttent pour concilier travail et vie de famille. Plusieurs sources ont dit craindre que le nombre d’heures travaillées par les membres de l’équipe — souvent à l’extérieur d’Ottawa même — dépasse les normes acceptables.

“La seule raison pour laquelle nous survivons en ce moment, c’est que les membres acceptent de faire des heures supplémentaires”, a déclaré une source de la GRC.

La GRC modernise sa formation d’agent de protection. Une quinzaine d’officiers viennent de terminer cette formation et sont prêts à rejoindre cette unité spécialisée.

Mais le recrutement ne suit pas l’attrition et des sources affirment qu’il faudra des années pour recruter et former suffisamment de nouveaux agents de protection pour répondre aux exigences d’un environnement de menace qui s’aggrave pour les personnalités publiques.

La GRC a demandé des fonds supplémentaires pour l’unité de protection rapprochée. Cette demande sera étudiée par le cabinet fédéral au cours des prochains mois.

Surint. Sean Martell, directeur des services de protection de la GRC, a déclaré “nous voulons faire plus”. Mais face à une pénurie d’employés spécialisés en protection rapprochée, dit-il, la GRC est obligée de « prioriser » les ressources vers les besoins essentiels et les menaces les plus tangibles.

Surintendant de la GRC Sean Martell, directeur des services de protection, dit que sa section fait face à “des demandes constantes venant de toutes les directions pour en faire plus”. (Radio-Canada)

“Nous avons la chance d’avoir des personnes très hautement qualifiées, très spécialisées et très dévouées qui font le travail. Tout est couvert tout le temps, mais en même temps, nous réalisons qu’il est nécessaire de développer les équipes”, a déclaré Martell.

“Et il y a des demandes constantes venant de toutes les directions pour en faire plus.”

‘Jouer avec le feu’

Alors que les ministres provinciaux de certaines provinces, dont le Québec, sont accompagnés de chauffeurs armés, les ministres fédéraux ne reçoivent pas les services de protection de la GRC à moins qu’ils ne soient confrontés à des menaces précises.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, par exemple, a reçu un service de protection rapprochée lors de manifestations bruyantes contre les mesures de santé publique à Ottawa plus tôt cette année. Mais pour les ministres fédéraux, cette protection est temporaire.

Des sources disent à CBC News/Radio Canada qu’un certain nombre de ministres libéraux et leurs collaborateurs s’inquiètent d’un manque de protection à une époque de profonds schismes dans l’opinion publique et de menaces croissantes pour la sécurité des élus fédéraux.

Des dossiers politiques spécifiques semblent susciter beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Les problèmes actuels auxquels fait face Hockey Canada, par exemple, ont inspiré les menaces de la soi-disant sous-culture “incel”, a indiqué une source fédérale. D’autres sources ont déclaré que des questions telles que le contrôle des armes à feu, le développement des ressources naturelles et les mandats de vaccination inspirent l’hostilité envers les responsables fédéraux.

La porte d’entrée endommagée menant au terrain de Rideau Hall le 2 juillet 2020. (Francis Ferland/CBC)

En 2020, au début de la pandémie, un homme armé a conduit son camion directement dans les barrières entourant Rideau Hall avant de pénétrer sur le terrain menant à la résidence du gouverneur général et au domicile du premier ministre Justin Trudeau. Il a été repéré par des employés civils avant d’être arrêté par la GRC.

Au cours des derniers mois, la ministre des Finances Chrystia Freeland s’est fait crier dessus en Alberta, l’épouse du chef conservateur Pierre Poilievre a été la cible de menaces en ligne et le chef du NPD Jagmeet Singh a été abordé par une foule hostile en Ontario.

REGARDER: La ministre des Finances Chrystia Freeland réagit à une attaque verbale en Alberta

“Ce qui s’est passé était mal”: Freeland sur une récente attaque verbale en Alberta La vice-première ministre Chrystia Freeland a répondu à son récent harcèlement lors d’une escale à Grande Prairie, en Alberta, au cours de la fin de semaine. Freeland, qui est née et a grandi en Alberta, a déclaré qu’elle n’était pas intimidée par le comportement et a également noté comment le harcèlement affecte les autres qu’elle-même.

“La situation s’est détériorée. C’est plus grave qu’il y a un an”, a déclaré le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino. “C’est une attaque contre nos institutions et notre démocratie.”

Le premier ministre Trudeau a souligné au cours de l’été que les ministres du cabinet fédéral au Canada sont encore assez accessibles au public, bien qu’il ait reconnu que la situation sécuritaire s’est détériorée au cours des derniers mois.

“Ça fait du bien de voir le ministre des Affaires étrangères à un [supermarket] un samedi matin. C’est quelque chose qui a été une force dans notre démocratie, dans notre société”, a-t-il déclaré. “En même temps, nous devons reconnaître que les conversations politiques, le débat, sont devenus plus amers, plus agressifs.”

Une source de la GRC a déclaré que la vraie question est de savoir quand – et non si – une attaque violente contre un élu fédéral se produira.

“Parfois, je trouve que nous jouons avec le feu”, a déclaré la source.

Évaluations de menaces controversées

Des sources affirment que les responsables libéraux sont de plus en plus frustrés par un service de police qui, selon eux, semble souvent minimiser les menaces auxquelles les ministres sont exposés.

Pour la GRC, toutefois, la prolifération de propos agressifs en ligne ne signifie pas automatiquement que les ministres sont désormais plus vulnérables.

Stéphanie Laplante, gestionnaire de la Section d’évaluation des menaces de la Police fédérale de la GRC : « Nous veillons à ce que notre processus continue d’être rigoureux. (cbc)

« Ce n’est pas parce qu’il y a une augmentation du langage ou de la rhétorique ou des conversations que le niveau de menace a nécessairement augmenté », a déclaré Stéphanie Laplante, gestionnaire de la Section de l’évaluation de la menace de la Police fédérale de la GRC.

La GRC a un système de grille qu’elle utilise pour évaluer comment les menaces dirigées contre les élus affectent le risque réel auquel ils sont confrontés.

L’un des principaux facteurs de cette évaluation est de savoir si la personne qui fait les menaces a l’intention ou la capacité de les mettre à exécution. La GRC examine également si quelqu’un a intensifié ses menaces ou montre des signes de «fixation» sur sa cible.

Laplante a dit qu’elle est consciente que les équipes ministérielles n’ont pas toujours été d’accord avec la GRC sur le danger auquel sont confrontés les ministres du Cabinet.

“Nous nous assurons que notre processus continue d’être rigoureux précisément pour cette raison … Nous voulons nous assurer que nous ne manquons de rien et que notre évaluation est précisément aussi rigoureuse qu’elle l’est pour pouvoir répondre aux personnes qui se sentent ils ne sont pas aussi sûrs qu’ils devraient l’être », a-t-elle déclaré.

Martell a déclaré que la GRC dispose de plusieurs outils pour protéger les élus en plus des services de protection rapprochée, tels que des patrouilles ou la dotation en personnel d’événements spécifiques. La sécurité des élus dépend de plusieurs couches de protection, et certaines sont moins visibles que d’autres, a-t-il dit.

“Nous prenons tout au sérieux”

“Même si notre détermination ou notre hiérarchisation des ressources ne fournit pas exactement ce qu’ils avaient initialement demandé, nous l’atténuerons avec d’autres ressources”, a-t-il déclaré.

“Nous prenons tout au sérieux, nous examinons cela en détail, nous analysons chaque demande que nous recevons de nos clients et nous prioriserons nos ressources là où elles sont nécessaires.”

Selon des sources gouvernementales, Ottawa explore plusieurs options pour offrir une plus grande protection aux ministres, notamment :

Fournir plus de ressources financières à la GRC afin qu’elle puisse protéger un plus grand nombre de ministres fédéraux.

Passage au «modèle québécois» consistant à affecter un agent de protection armé – qui agit également comme chauffeur – à chaque ministre.

Créer une nouvelle agence de protection indépendante de la GRC, sur le modèle des services secrets américains.

À court terme, selon des sources, l’option la plus probable semble être une augmentation du financement des services de protection de la GRC.

La GRC étudie également la possibilité d’accélérer la formation de nouveaux agents de protection. À l’heure actuelle, les agents de protection sont tous des membres du service régulier qui ont suivi une formation de six mois en Saskatchewan.

La GRC croit qu’il serait utile d’offrir un cours plus court aux personnes ayant une expérience pertinente, comme les anciens militaires ou les anciens policiers d’autres organisations, ont indiqué des sources.

Le président Joe Biden, à gauche, et des membres des services secrets américains marchent vers des véhicules de cortège après avoir quitté Air Force One le 20 octobre 2022 à l’aéroport international de Philadelphie. (Patrick Semansky/Associated Press)

Créer une agence autonome comme les services secrets américains – qui protège les présidents depuis l’assassinat de William McKinley en 1901 – est probablement l’option la plus compliquée et la plus coûteuse. Il est peu probable que le gouvernement fédéral adopte ce modèle, ont déclaré plusieurs sources fédérales.

Certains ministres favorisent le soi-disant «modèle québécois» – où chaque ministre a un agent de sécurité – bien que certains experts suggèrent qu’il n’offrirait qu’un faux sentiment de sécurité.

Une source gouvernementale a déclaré qu’il est beaucoup plus facile de protéger les ministres québécois — qui se déplacent habituellement vers et depuis leur circonscription en voiture — que les ministres fédéraux, qui voyagent régulièrement d’un bout à l’autre du pays en avion.

Un autre problème avec le modèle québécois est qu’il ne correspond pas à la pratique de la GRC d’affecter les agents en équipes de deux.

La GRC devrait augmenter considérablement la taille de ses opérations de services de protection pour affecter deux agents à chacun des 38 ministres fédéraux.

Ancien sous-commissaire de la GRC Pierre-Yves Bourduas. (Radio-Canada)

«Si on fait juste un calcul rapide, on voit que la GRC est actuellement incapable de respecter un modèle qui verrait un garde du corps et un chauffeur affectés à chaque ministre», a déclaré Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC.

Les ministres fédéraux ont désormais accès à des chauffeurs qui font partie du personnel de leur cabinet ministériel. Plusieurs sources libérales ont déclaré que ces chauffeurs n’avaient aucune formation en matière de sécurité ou de gestion de crise.

Plusieurs chefs de cabinet ministériels disent qu’ils estiment que le fardeau de la protection de leur personnel devrait incomber à la GRC.

«Nous n’embauchons pas de personnel en fonction de leur taille ou de leur capacité à faire face aux menaces», a déclaré une source du gouvernement libéral.