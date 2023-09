La GRC localise un véhicule volé avec une arme à feu à l’intérieur dans le quartier de Kaleden

Deux hommes ont réussi à abandonner le véhicule dans une allée et ont pris la fuite à pied.

Deux hommes sont toujours en fuite après qu’un pistolet modifié à un coup de calibre .22 ait été retrouvé dissimulé dans un véhicule volé abandonné à Kaleden le 30 août.

Le 30 août, vers 8 h 30, la police a été appelée pour détecter un véhicule suspect garé avec ses phares allumés au bout de Partington Road à Kaleden.

Lorsqu’un policier est arrivé, ils ont trouvé une Mazda Miata 1990 avec deux hommes dormant à l’intérieur. L’agent a confirmé que la Miata avait été volée à Penticton le 28 août.

Les deux suspects qui dormaient à l’intérieur du véhicule se sont réveillés pendant que le policier attendait du renfort. Ils ont roulé plus loin sur Partington Road et ont réussi à fuir les lieux à pied après avoir abandonné le véhicule dans une allée.

Les services cynophiles ont été appelés et ont fouillé les environs de Partington Road et de White Lake Road, dans le but de localiser les deux hommes.

Les suspects sont toujours en liberté, a indiqué la police.

La GRC est retournée fouiller la voiture et a trouvé un pistolet dissimulé sous le siège du conducteur.

La police affirme que l’enquête est en cours.

Toute personne ayant des renseignements concernant l’incident est priée de communiquer avec la GRC de Penticton au 250 492-4300.

