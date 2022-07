La GRC localise un véhicule qui appartiendrait au suspect présumé dans la fusillade mortelle à Chilliwack

La GRC a trouvé un véhicule qui serait lié à un double homicide à Chilliwack, mais le suspect présumé est toujours en liberté.

Eric John Shestalo, 50 ans, a été identifié comme le tireur de l’homicide de l’avenue McNaught par l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) de la GRC hier soir (jeudi 21 juillet).

Il a été vu pour la dernière fois au volant d’une Jeep YJ de 1990.

Le vendredi 22 juillet, au moins une photo et une vidéo ont été partagées sur les réseaux sociaux d’une dépanneuse transportant un véhicule avec une bâche verte attachée dessus alors qu’un véhicule de police suivait avec ses phares allumés.

Le progrès de Chilliwack a contacté l’IHIT pour confirmer s’ils avaient trouvé la Jeep, mais ils n’ont pas encore répondu.

Il y avait également une forte présence policière dans la région de Bridal Falls à l’est de Chilliwack le même jour.

L’incident tragique s’est déroulé vers 11 heures le 21 juillet, lorsque deux femmes et un homme ont été abattus dans une maison du pâté de maisons 9700 de l’avenue McNaught à Chilliwack.

Une des femmes est décédée sur le coup. L’autre femme a été transportée par avion au Royal Columbian Hospital où elle est décédée plus tard. L’homme a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

L’IHIT a annoncé après 21 heures le 21 juillet que Shestalo était « armé et dangereux » et que la police le recherchait activement.

Il est décrit comme blanc, mesurant cinq pieds et neuf pouces et pesant 176 livres. Il a été vu pour la dernière fois portant un pantalon noir, une veste noire et un chapeau noir à bordure orange.

Quiconque voit Shestalo est invité à ne pas l’approcher et à appeler le 911 immédiatement.

La GRC a déclaré qu’il s’agissait d’un tir ciblé.

Sur les deux femmes qui ont été tuées, l’une était la mère de l’enfant du tireur présumé et l’autre était une ancienne petite amie, selon les amis et la famille des victimes.

Un ami de l’une des femmes a déclaré jeudi sur les réseaux sociaux que les deux femmes étaient restées ensemble à Chilliwack pour des raisons de “sécurité”, après que Shestalo aurait tenté d’étrangler son ancienne petite amie il y a deux mois.

Shestalo devait comparaître au palais de justice de Chilliwack le matin du 21 juillet pour des accusations d’agression domestique et de menaces depuis le 15 avril à Chilliwack. L’affaire a été reportée au 5 août.

L’IHIT recherche également des témoins et des séquences vidéo. Toute personne qui se trouvait dans le secteur du pâté de maisons 9700 de l’avenue McNaught entre 9 h et midi est priée de contacter la ligne d’information IHIT au 1-877-551-4448 ou par courriel à ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

– avec des fichiers de Jennifer Feinberg et Eric Welsh

