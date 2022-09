La GRC identifie un suspect après la fusillade du week-end à Cranbrook

Un suspect qui a récemment été déclaré non coupable d’accusations de meurtre a été identifié lors d’une récente fusillade à Cranbrook et est considéré comme armé et dangereux, selon la GRC.

La police recherche Sheldon Hunter, qui est recherché après qu’un homme a été abattu lors d’une altercation samedi soir (27 août), provoquant une forte intervention policière le long de la bande d’autoroute qui traverse la ville.

La victime a subi des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger et a été transportée par avion dans une autre juridiction pour y être soignée.

La police décrit Hunter comme un homme autochtone de 33 ans, mesurant 1,80 mètre et pesant 154 livres, avec une carrure élancée et des cheveux courts et raides noirs.

La police demande à quiconque voit Hunter ou sait où il se trouve d’appeler le 911. Toute personne ayant des informations sur son sort est encouragée à appeler la GRC de Cranbrook au 250-489-3471.

Hunter était l’un des deux hommes récemment reconnus non coupables de meurtre au premier degré dans le meurtre de Jeffrey Taylor et Leanne MacFarlane, un couple innocent dans une maison à l’extérieur de Cranbrook en 2010. Selon le dossier de la Couronne, les deux accusés auraient visé un rival. membre d’un gang qui vivait auparavant dans la même maison.

Bien que les meurtres aient eu lieu en 2010, Hunter et Colin Correia ont été arrêtés en Alberta en 2018.

Le procès formel a duré 150 jours, commençant en mars 2020 avant de se terminer avec la décision du juge en avril 2022.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique a déposé un avis d’appel provisoire alors qu’il examine la décision du juge.

