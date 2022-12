La GRC ferme des rues au centre-ville de Kelowna

La police est dans le secteur de Richter St. et Harvey Ave.

Il y a une forte présence policière au centre-ville de Kelowna dimanche (11 décembre).

La GRC de Kelowna est dans le secteur de la rue Richter et de l’avenue Harvey à partir de midi.

La rue Water et l’avenue Lawrence ont été bloquées.

Un témoin dans le secteur a déclaré que la police fouillait une Mazda rouge sur la rue Richter.

L’histoire sera mise à jour au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

KelownaGRC