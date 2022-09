La GRC fait l’objet d’un examen minutieux concernant la chasse en Saskatchewan. poignarder un suspect après avoir admis ses échecs passés

Alors que la recherche du suspect d’avoir poignardé en Saskatchewan, Myles Sanderson, s’éternise, les experts en matière d’application de la loi affirment que la GRC semble déterminée à montrer qu’elle a appris des échecs passés lors de vastes recherches, y compris les fusillades de masse en Nouvelle-Écosse en 2020.

Sanderson, 30 ans, est recherché pour une série d’attaques qui ont fait 10 morts et 18 autres blessés dans la nation crie de James Smith et à proximité de Weldon, en Saskatchewan, dimanche. Il fait également l’objet d’une enquête sur la mort de son frère, Damien, également recherché pour les meurtres.

Tard mardi matin, la GRC a envoyé une alerte d’urgence aux téléphones, disant aux résidents de la nation crie de James Smith de s’abriter sur place après un rapport d’une éventuelle observation de Myles Sanderson.

Un jour plus tôt, la police a déclaré qu’elle concentrait ses recherches sur Regina, après qu’un témoin a rapporté avoir vu un véhicule lié à Sanderson dimanche. Les alertes aux personnes dangereuses sont toujours en place en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba.

Sanderson a été décrit comme mesurant six pieds pouces et pesant 240 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Il voyage peut-être dans une Nissan Rogue noire avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Alors que la police continuait d’informer les gens de toute la Saskatchewan avec des alertes d’urgence, des mises à jour vidéo sur les médias sociaux et des conférences de presse quotidiennes, d’anciens enquêteurs de la police ont déclaré à CBC News que la GRC semblait partager plus d’informations – et plus rapidement – ​​qu’elle ne l’avait fait lors d’incidents majeurs passés, au milieu examen en cours de ses erreurs de communication antérieures à la Mass Casualty Commission.

Les enquêteurs se rassemblent sur une scène de crime à Weldon, en Saskatchewan, dimanche, à la suite de l’attaque massive au couteau dans le village et dans la nation crie de James Smith à proximité qui a fait 10 morts et 18 blessés. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Dimanche matin, moins de deux heures après les premiers appels au 911, la police de la Saskatchewan a émis une alerte aux personnes dangereuses, qui a été étendue au Manitoba et à l’Alberta cinq heures plus tard, contrairement à la décision de la GRC de la Nouvelle-Écosse de ne pas envoyer d’alertes d’urgence aux téléphones portables. lors de la fusillade de masse là-bas en avril 2020 s’appuyant plutôt sur Twitter pour partager des informations sur les allées et venues du tireur.

“Ils partagent plus d’informations que j’ai vu la GRC partager sur des incidents critiques par le passé”, a déclaré Kash Heed, l’ancien chef de police du service de police de West Vancouver, à CBC News Network.

“Le public n’a pas besoin de connaître ces détails d’enquête complexes, mais le public doit savoir ce qui se passe pour pouvoir aider la GRC … Je pense qu’en fin de compte, ils réussiront grâce à cela. approcher.”

La GRC semble également avoir amélioré son partage d’information avec d’autres services de police à la suite d’une recherche de trois semaines pour deux adolescents qui a tué trois personnes dans le nord de la Colombie-Britannique en juillet 2019, puis a échappé à la police en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, où les adolescents ont finalement été retrouvés morts de blessures auto-infligées.

L’enquêteur à la retraite sur les crimes spéciaux de la GRC, Bruce Pitt-Payne, a déclaré que la GRC semble maintenant collaborer étroitement avec les forces de police municipales de la Saskatchewan, ainsi qu’avec leurs homologues de l’Alberta et du Manitoba.

“Je pense qu’ils ont en fait beaucoup appris. En fin de compte, ils vont peut-être aussi se pencher sur celui-ci et trouver des problèmes. Mais à ce stade du jeu, la perfection est rarement atteinte.”

La GRC de la Saskatchewan continue de rechercher Myles Sanderson, vu sur les deux photos, qui mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 240 livres avec les cheveux noirs et les yeux bruns. (GRC de la Saskatchewan/La Presse canadienne, GRC/Reuters)

La police est susceptible de se concentrer sur les contacts, les médias sociaux

La police continue de concentrer son enquête sur Regina après qu’un témoin a aperçu dimanche le Nissan Rogue noir avec deux personnes à l’intérieur. Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré lundi que la police avait corroboré une grande partie de l’histoire du témoin, bien qu’il ne soit pas clair si Myles Sanderson était dans le véhicule ou qui était le deuxième occupant.

Bray a également déclaré que Sanderson pourrait être blessé et pourrait consulter un médecin, mais n’a pas donné plus de détails.

Des agents de la GRC de la nation crie de James Smith vus ici lundi, après que plusieurs personnes ont été tuées et blessées lors d’attaques massives au couteau contre la Première nation et la ville voisine de Weldon, en Saskatchewan, dimanche. (David Stobbe/Reuters)

Il a déclaré que les enquêteurs pensaient que certaines personnes savaient où se trouvait Sanderson et les avaient exhortés à contacter la police.

D’anciens enquêteurs de la police ont déclaré à CBC News que la police s’efforcerait de retrouver les amis, la famille ou les associés que Sanderson avait à Regina.

Il essaie peut-être au moins de se cacher pendant un certain temps sans s’exposer, mais ce n’est qu’un laps de temps limité… [Police] feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d’obtenir des informations sur lui, que ce soit par le biais d’informations d’informateurs rémunérés ou simplement par des bottes sur le terrain », a déclaré Heed.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, à gauche, prend la parole sous le regard de la commissaire adjointe Rhonda Blackmore lors d’une conférence de presse à Regina lundi. Les deux services de police sont impliqués dans la recherche de Sanderson, qui est centrée sur Regina. (Michael Bell/La Presse Canadienne)

Les forces de l’ordre fouilleraient également les comptes de médias sociaux de Sanderson et ceux de ses associés, ainsi que ses antécédents criminels, pour tenter d’identifier les liens qui pourraient mener à ses allées et venues, a déclaré Monique Rollin, ancienne commandante des incidents pour Sault Ste. Service de police de Marie.

“Il y a beaucoup de services de police basés sur le renseignement qui se dérouleront en arrière-plan, donc des plongées approfondies dans une enquête sur cette personne commenceront à les conduire à des comportements et peut-être à des relations – quelqu’un qui pourrait l’aider.”

Questions sans réponse

Cependant, certains experts des forces de l’ordre qui ont parlé à CBC News ont déclaré qu’il y avait un certain nombre de questions sans réponse auxquelles la police devrait répondre pour rassurer le public au sujet de l’enquête, y compris ce qui les a amenés à être si confiants que Myles Sanderson était toujours à Regina.

“C’est quelque chose à approfondir un peu plus, ce serait très important que tout le monde sache à un moment donné – est-ce une fragilité de la mémoire des témoins oculaires, où tout le monde veut le croire, ou y avait-il des informations supplémentaires et une corroboration d’une autre manière ?” dit Pitt-Payne.

Un agent de la GRC sur une scène de crime à Weldon, en Saskatchewan, dimanche. Les experts en application de la loi affirment que la communication de la GRC avec les autres services de police et le public semble s’être améliorée depuis d’autres chasses à l’homme très médiatisées en 2019 et 2020. (David Stobbe/Reuters)

Il a déclaré que la police devra également expliquer pourquoi elle n’a pas initialement dit au public que Myles Sanderson était en fuite depuis mai, date à laquelle il n’a pas rencontré son agent de libération conditionnelle.

Lundi matin, la police de Saskatoon a confirmé que Sanderson avait été “illégalement en liberté” pendant trois mois après avoir disparu après sa libération d’office de prison, où il avait purgé près de cinq ans pour voies de fait, vol qualifié et autres crimes.