La GRC et les délinquants conviennent que le crime est une « porte tournante » à Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC et la population vulnérable de Kelowna se sentent toutes prises au piège d’un cycle d’arrestations et de libérations.

Todd (nom de famille omis pour des raisons de confidentialité), a récemment été libéré de prison directement dans les rues de Kelowna. Il est un résident de «Tent City», un campement de sans-abri populaire situé sur le Rail Trail.

Todd et certains de ses amis ont parlé à un journaliste de Capital News dans leur camp à Tent City.

Il a expliqué que sans résidence permanente, lorsqu’ils sont libérés de leur incarcération, les condamnés ont la possibilité de rester dans un refuge, ce qui n’est pas une option attrayante, a déclaré Todd, ou reçoivent une tente et sont amenés au campement.

Il a dit que les gens reçoivent généralement quelques centaines de dollars pour commencer, mais que l’argent est souvent volé ou dépensé le premier jour.

“Ils disent” Voici cent dollars et voici la rue “”, a déclaré Cracker (vrai nom omis pour des raisons de confidentialité), un résident du campement qui était auparavant incarcéré. “Tu n’as pas de maison.”

“Lorsque vous êtes libéré, vous pensez” OK, maintenant je peux commencer du bon pied … Mais en fait, vous êtes du pied gauche “, a déclaré Todd.

Todd a déclaré qu’il serait préférable que l’argent soit utilisé directement pour le logement, et non distribué aux individus lors de leur libération. Il a également dit qu’il serait utile que le logement soit mis en place avant le jour de la libération.

Il a expliqué que la plupart des sans-abri n’ont pas de pièce d’identité émise par le gouvernement, ce qui est un problème lorsqu’ils essaient de trouver un logement à louer, sans parler du prix élevé du loyer à Kelowna.

Des programmes de logement et de soutien sont disponibles, mais ils sont difficiles d’accès ou compliqués à régler, surtout sans téléphone, a déclaré Cracker. Il a dit qu’il y avait beaucoup d’obstacles à franchir pour trouver un logement.

“Ça fait mal d’être coincé ou piégé dans cette position”, a déclaré Todd.

Cracker a expliqué qu’à moins que vous n’ayez le temps d’organiser le stockage de tous vos biens, tout est parti depuis longtemps au moment où vous sortez de prison.

“Chaque fois que vous sortez, c’est comme recommencer”, a déclaré Cracker.

Todd a déclaré que les gens veulent subvenir à leurs besoins, mais être sans-abri, c’est comme un travail à temps plein. Vous devez faire preuve de diligence dans la protection de vos biens et êtes toujours en déplacement, devant changer de lieu conformément au règlement.

Avec un casier judiciaire, sans adresse permanente et sans pièce d’identité, trouver du travail est un défi, a déclaré Todd.

“Vous êtes coincé dans une porte tournante”, a déclaré Todd.

Constable de la GRC. Mike Della-Paolera, responsable de la sécurité des jeunes dans la communauté et des relations avec les médias, a expliqué qu’il a également l’impression que les forces de police tournent autour d’une «porte tournante».

Della-Paolera a déclaré que les agents de Kelowna deviennent «engourdis» par le cycle continu du crime et que les personnes souffrantes sont prises au piège.

Il a expliqué que de nombreux récidivistes sont aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances et que la GRC aimerait les aider à sortir de la rue, mais les ressources ne sont tout simplement pas là. La plupart des gens sont relâchés dans la rue sans avoir la possibilité de recevoir de l’aide et des conseils pour des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCriminalitéTaux de criminalitéSans-abriLogement et sans-abrismevol