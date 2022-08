La GRC et le coroner enquêtent sur deux morts subites dans le Grand Vernon

La mort de deux hommes lors de deux incidents distincts au cours du long week-end d’août fait l’objet d’une enquête.

La criminalité n’est suspectée dans aucun cas.

Un témoin a rapporté avoir vu un homme dans l’eau à la plage de Kalamalka qui avait peut-être besoin d’aide le dimanche 31 juillet peu après 22h30.

« L’agent d’intervention a localisé et tiré l’homme maintenant inconscient de l’eau jusqu’au rivage et a appelé à l’aide », a déclaré le cap. Neil Body, agent des relations avec les médias de la GRC de Vernon North Okanagan. «Des agents supplémentaires sont arrivés sur les lieux et la police a poursuivi la RCR sur la victime jusqu’à l’arrivée de l’assistance médicale. Le service d’incendie de Coldstream et les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont tenté de réanimer l’homme.

Malgré tous les efforts des sauveteurs, la victime – un homme de Langley âgé de 27 ans – n’a pas survécu.

Les circonstances qui ont conduit à la mort de l’homme font l’objet d’une enquête, cependant, sur la base des conclusions de l’enquête initiale, aucune criminalité n’est suspectée, a déclaré Body, et le BC Coroners Service mène une enquête indépendante pour déterminer comment, où, quand et par quoi. signifie qu’ils sont venus à leur mort inattendue.

Deux nuits plus tôt, la GRC et le coroner ont été appelés à Polson Park à Vernon lors de la découverte d’un corps flottant à Vernon Creek vers 19 h 30 le vendredi 29 juillet.

Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé plusieurs passants pratiquant la RCR sur l’homme. La police a pris le relais et a poursuivi la RCR jusqu’à l’arrivée du personnel des services d’incendie de Vernon qui a continué d’essayer de réanimer l’homme.

Malgré les efforts de sauvetage de toutes les personnes présentes sur les lieux, un homme de Vernon, âgé de 81 ans, a été déclaré mort.

“Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt lors des deux événements”, a déclaré Body. «Nos pensées vont également aux premiers intervenants, aux membres du public qui ont aidé et à toutes les personnes touchées par ces événements.»

Le coroner mène également une enquête indépendante sur la mort de Polson Park.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

DécèsDistrict régional de North OkanaganGRCVernon