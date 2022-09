La GRC est vide après un pourboire à la recherche d’un suspect d’avoir poignardé en Saskatchewan – Kelowna Capital News

La GRC de la Saskatchewan a encerclé une maison de la nation crie de James Smith mardi après avoir signalé avoir aperçu un meurtrier de masse présumé, mais est partie peu de temps après sans aucun signe de l’homme.

Les alertes d’urgence retentirent encore une fois. Un hélicoptère et des drones ont survolé. Un véhicule blindé tactique est arrivé sur place, passant devant un poste de contrôle où les journalistes étaient retenus. Peu de temps après, des véhicules de police ont quitté les lieux et Myles Sanderson est resté en liberté plus de 48 heures après les attaques au couteau.

« Nous n’avons pas hésité », a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante de la GRC de la Saskatchewan, à propos de la perquisition, qui a contourné la pratique policière habituelle de vérification des informations.

“Nous avons estimé que le risque pour les individus s’il était en fait là l’emporte sur l’avantage d’avoir cette information (détenue) de près pour être plus fiable.”

Les résidents d’une communauté déjà en deuil de la perte de tant de personnes ont été laissés sur les nerfs alors qu’une autre piste sur le suspect semblait se refroidir.

“Les gens auront ce sentiment de nervosité jusqu’à ce que Myles Sanderson soit localisé et en garde à vue, et c’est compréhensible”, a déclaré Blackmore.

« Beaucoup de ces personnes… ont vu des choses et ont peut-être elles-mêmes été attaquées. Des choses qu’aucun individu ne devrait avoir à voir ou à gérer.

Sanderson, 32 ans, est l’un des accusés des coups de couteau du week-end à plusieurs endroits de la nation crie de James Smith et du village voisin de Weldon, au cours desquels 10 hommes et femmes ont été tués et 18 blessés.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré mardi en fin d’après-midi que, sur la base de nouvelles informations, son service ne croyait plus que Sanderson se trouvait dans sa communauté. La police avait signalé une observation possible dans la ville le week-end d’un véhicule que Sanderson et son frère avaient conduit.

Blackmore encourage le public à signaler tout ce qui semble déplacé, car la police donne suite à tous les conseils.

“Alors que les heures passent et que les jours passent ici, je ne veux pas que les gens deviennent complaisants … parce que nous n’avons vu aucune victime depuis … dimanche”, a déclaré Blackmore. “Nous ne voulons certainement pas que les gens croient qu’il n’y a aucun danger là-bas.”

La GRC a déclaré que le frère de Sanderson, Damien Sanderson, qui avait également été suspecté dans les meurtres, a été retrouvé mort lundi dans une zone herbeuse non loin de l’une des scènes de crime. La police a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il s’était suicidé et enquêtait pour savoir si Myles Sanderson était impliqué dans la mort de son frère.

D’autres victimes ont été identifiées mardi.

L’Association des anciens combattants des Premières nations de la Saskatchewan a confirmé la mort d’Earl Burns dans un message sur Facebook, affirmant qu’il était un ancien combattant du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry.

Sa sœur a confirmé sa mort dans une déclaration au site d’information paNow à Prince Albert. Deborah McLean a déclaré au point de vente que son frère était décédé en protégeant sa famille et que sa femme était en soins intensifs.

La GRC a publié les noms et les photos des 10 personnes tuées. Les morts comprennent neuf hommes et femmes de la nation crie de James Smith au nord-est de Saskatoon et un homme du village voisin de Weldon, âgés de 23 à 78 ans.

Ils sont identifiés comme :

– Thomas Burns, 23 ans, de la Nation crie de James Smith

– Carol Burns, 46 ans, de la Nation crie de James Smith

– Gregory Burns, 28 ans, de la Nation crie de James Smith

– Lydia Gloria Burns, 61 ans, de la Nation crie de James Smith

– Bonnie Burns, 48 ​​ans, de la Nation crie de James Smith

– Earl Burns, 66 ans, de la Nation crie de James Smith

– Lana Head, 49 ans, de la Nation crie de James Smith

– Christian Head, 54 ans, de la Nation crie de James Smith

– Robert Sanderson, 49 ans, de la Nation crie de James Smith

– Wesley Petterson, 78 ans, de Weldon

La Saskatchewan Health Authority a déclaré que 10 des blessés étaient toujours hospitalisés mardi, dont trois dans un état critique.

La recherche à l’échelle des Prairies a laissé d’autres communautés anxieuses.

La Première Nation de Piapot, à 45 kilomètres au nord-est de Regina, a exhorté les résidents à être vigilants.

“Ne laissez pas d’étrangers entrer chez vous ou ne répondez pas à la porte pour quelqu’un que vous ne connaissez pas. Veuillez garder toutes les fenêtres et les portes verrouillées », ont écrit les dirigeants de la communauté dans un avis de sécurité publié en ligne mardi.

Les dirigeants de la Fédération des nations autochtones souveraines ont lancé un appel pour retrouver Myles Sanderson, suppliant ceux qui savaient où il se trouvait de se manifester pour aider à mettre fin à la chasse à l’homme sans plus de perte de vie.

Un ancien gendarme a déclaré que les vastes espaces ouverts des Prairies pourraient compliquer toute chasse à l’homme.

« C’est une zone immense et il n’y a pas grand-chose », a déclaré Sherry Benson-Podolchuk, agente à la retraite de la GRC. “Il y a beaucoup d’endroits où les gens peuvent se cacher.”

Benson-Podolchuk a noté que la police surveille les routes entrant et sortant des provinces adjacentes.

« Les suspects ne vont pas emprunter les routes (principales). S’ils peuvent prendre une route secondaire ou une route de gravier ou un chemin de terre quelque part, ils le feront », a déclaré Benson-Podolchuk.

Les documents de libération conditionnelle montrent que Myles Sanderson a un casier judiciaire de près de deux décennies, qui comprenait des condamnations pour voies de fait, voies de fait avec une arme, voies de fait contre un agent de la paix et vol qualifié. La commission des libérations conditionnelles a déclaré qu’il avait une propension à la violence lorsqu’il était en état d’ébriété.

«Vos antécédents criminels sont très préoccupants, notamment l’usage de la violence et des armes liées à vos infractions répertoriées, et vos antécédents de violence conjugale», indique le document obtenu par La Presse canadienne.

Sanderson a reçu une libération d’office de prison en août 2021, mais elle a été révoquée environ quatre mois plus tard parce que la commission a déclaré qu’il n’avait pas communiqué avec son surveillant de libération conditionnelle.

Dans le document, le conseil a déclaré qu’il avait décidé de rétablir sa libération d’office avec une réprimande, et a déclaré que Sanderson “ne présentera pas de risque indu pour la société”.

En mai, un bulletin Crime Stoppers a été publié pour Sanderson, avertissant qu’il était illégalement en liberté.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré lundi aux journalistes à Vancouver qu’il était déjà en contact avec la commission des libérations conditionnelles et qu’on lui avait dit qu’il y aurait une enquête sur sa décision concernant Sanderson.

Damien Sanderson fait face à une accusation d’agression à partir de juin, a montré mardi des documents judiciaires obtenus par La Presse canadienne.

La GRC n’a pas dit ce qui a motivé les attaques. La police pense que certaines victimes ont été ciblées, mais d’autres ont été choisies au hasard.

Les habitants de la région se sont rassemblés autour des victimes et des communautés touchées.

Un effort de collecte de fonds en ligne a commencé pour les victimes et leurs familles dans la Nation crie de James Smith. Il avait recueilli plus de 104 000 $ mardi après-midi.

Une organisation de jardins communautaires près de Prince Albert a publié sur les réseaux sociaux qu’elle enverrait des produits à la Première Nation pour des veillées et d’autres rassemblements dans les jours à venir.

«Nous allons nettoyer les carottes, les concombres et les pommes de terre à envoyer pour les sillages. Si vous pouvez aider à cueillir, peler ou couper, nous aurons besoin de quelques mains supplémentaires s’il vous plaît », a lu le message sur la page Facebook de Jessy’s Garden.

Dans la ville voisine de Melfort, en Saskatchewan, lundi soir, l’équipe de hockey junior A des Mustangs a observé un moment de silence pour les victimes avant leur match de pré-saison contre les Hawks de Nipawin.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et les dirigeants des Premières Nations ont observé une minute de silence mardi lors de l’ouverture d’un complexe de hockey sur la Première Nation de Big River, à quelque 180 kilomètres de l’endroit où les coups de couteau ont eu lieu.

«Ceux d’entre vous qui ont des amis et de la famille dans la communauté de James Smith ou à Weldon, ou qui sont touchés de quelque manière que ce soit, sachez que tout le cœur de cette province est avec vous et votre famille ce week-end et les semaines et les mois à venir», a déclaré Moe. .

—Mickey Djuric, La Presse canadienne

poignarder en Saskatchewan