La GRC envisage d’agir sous couverture en ligne pour piéger les extrémistes violents

La GRC envisage d’effectuer une surveillance secrète en ligne en utilisant de faux personnages pour enquêter sur les extrémistes idéologiques au Canada, indique un document stratégique interne.

Les experts en extrémisme violent à motivation idéologique (IMVE) au Canada affirment que la stratégie est attendue depuis longtemps à un moment où l’extrémisme en ligne menace de se transformer en violence dans le monde réel. Ils préviennent que les activités extrémistes au Canada pourraient augmenter à la suite des élections américaines, quel que soit le prochain président.

Les défenseurs des libertés civiles craignent que le fait que des policiers mènent des enquêtes secrètes en ligne en utilisant de fausses identités puisse violer les droits garantis par la Charte ou amener les gens à prendre des mesures qu’ils n’auraient pas pu prendre autrement.

Ils soulignent que la GRC s’est heurtée au commissaire à la protection de la vie privée du Canada plus tôt cette année avec d’autres activités d’enquête en ligne. Ils réclament également des garde-fous pour couvrir la surveillance secrète en ligne.

Le document de stratégie interne, daté d’avril 2024, a été obtenu grâce à la loi sur l’accès à l’information par Matt Malone, boursier Balsillie à la Balsillie School of International Affairs, et partagé avec CBC News.

Le terme IMVE peut couvrir tout, depuis les suprémacistes blancs et les néo-nazis jusqu’aux organisations d’extrême gauche de défense de l’environnement et des droits des animaux.

Même si une grande partie du document interne discute de la nécessité pour les forces policières de travailler ensemble pour contrer les menaces à la sécurité nationale, il décrit également les plans de la GRC pour mener ses enquêtes au-delà de la simple surveillance de ce qui est publié en ligne.

« Le manque de présence secrète en ligne de la GRC a déjà été souligné dans l’OIR (Operational Improvement Review), qui recommandait que la GRC développe son propre programme d’infiltration en ligne pour faciliter les enquêtes criminelles liées à la sécurité nationale », indique le document stratégique.

« La Police fédérale de sécurité nationale (FPNS) prend actuellement des mesures pour répondre à cette recommandation en créant des légendes et en soutenant des personnages de manière proactive, mais ce travail doit être priorisé et accéléré afin de répondre à la demande future d’activités d’infiltration en ligne. »

La force devra également ajouter des ressources, a-t-il ajouté.

« Si la police fédérale étend ses capacités d’infiltration et de renseignement en ligne dans l’espace IMVE, il y aura besoin de personnages, de surnoms et d’équipements informatiques en ligne supplémentaires pour soutenir ces activités », indique le document.

On ne sait pas exactement quels progrès la GRC a réalisés avec son programme d’infiltration en ligne depuis que la stratégie a été rédigée en avril, ni si les agents utilisant de fausses identités mènent des enquêtes d’infiltration en ligne.

La GRC a cité l’attaque du 6 juin 2021 contre une famille musulmane à London, en Ontario. comme un exemple d’extrémisme violent à motivation idéologique. Les porteurs de Londres chargent un cercueil dans un corbillard après un service funéraire samedi 12 juin 2021 pour les quatre membres de la famille Afzaal qui ont été tués dans une attaque de véhicule. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Interrogés sur l’état du programme, les responsables de la GRC sont restés discrets.

« La GRC utilise divers outils et méthodes d’enquête techniques pour obtenir légalement des preuves afin de protéger les Canadiens et de faire avancer des enquêtes criminelles sérieuses », a déclaré la GRC dans une réponse par courrier électronique. « Pour maintenir l’intégrité de nos opérations, nous ne divulguons généralement pas les techniques ou outils spécifiques utilisés au cours d’une enquête et ne ferons aucun commentaire supplémentaire sur le statut de ces techniques. »

La force a également défendu son recours à des opérations d’infiltration.

« Toutes les opérations d’infiltration sont uniques et évaluées de manière indépendante, soumises à des processus approfondis de planification, d’examen, de surveillance et d’approbation, et l’utilisation de tout outil d’enquête par la GRC est régie par le [Charter of Rights and Freedoms] et soumis aux procédures judiciaires appropriées, le cas échéant », indique l’e-mail.

« Les enquêtes policières secrètes, parmi de nombreux outils, restent une technique efficace pour contrecarrer la commission de crimes graves et résoudre des infractions historiques. L’accent est mis sur la découverte de la vérité, la vérification des faits et la détermination si quelqu’un est impliqué.

Les alliés n’offrent « qu’une miette » de renseignements (document)

Le document stratégique indique que les services policiers axés sur le renseignement sont essentiels aux efforts antiterroristes de la GRC, y compris la lutte contre l’IMVE. Bien qu’il indique que la GRC reçoit des documents de renseignement de partenaires canadiens et étrangers, une grande partie de ceux-ci ne peuvent pas être utilisés parce qu’ils contiennent des éléments d’information clés.

« On ne nous donne souvent qu’une miette – peut-être un nom et une activité suspecte – mais pas assez pour lancer une véritable enquête », indique le document. « Construire notre propre capacité interne de renseignement nous permettrait d’utiliser le renseignement avec beaucoup moins de restrictions. »

La stratégie IMVE indique que l’examen de l’amélioration opérationnelle de la GRC indique que la GRC devrait abandonner les accusations de terrorisme comme référence. Au lieu de cela, il affirme que la police devrait recourir à des techniques de sécurité publique et de perturbation telles que des accusations alternatives, des procédures d’interdiction de territoire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, des engagements de ne pas troubler l’ordre public en matière de terrorisme ou des interventions de désescalade et de santé mentale.

Barbara Perry, directrice du Centre sur la haine, les préjugés et l’extrémisme à l’Université Tech de l’Ontario, a déclaré que la stratégie était attendue depuis longtemps et que la plupart des pays occidentaux sont bien en avance sur le Canada dans la lutte contre les menaces IMVE.

Elle a déclaré qu’il y avait eu une « atomisation du mouvement », les personnes attirées par l’extrémisme idéologique étant désormais moins susceptibles de rejoindre des groupes définis que par le passé, ce qui les rend plus difficiles à surveiller pour les forces de l’ordre.

« Ils sont exposés à ces récits xénophobes, homophobes, transphobes, antiféministes, anti-femmes, etc. », a déclaré Perry. « Ils y sont exposés en ligne et hors ligne, et ils adoptent certaines de ces pièces comme un moyen de donner un sens à ce qu’ils voient et à la façon dont ils comprennent le monde sans nécessairement s’affilier à un groupe particulier, sans rejoindre ou nommer un groupe particulier.

Les observateurs préviennent que, que Donald Trump soit ou non réélu, les Canadiens peuvent s’attendre à une intensification des activités extrémistes à la suite des élections. (Andrew Harnik/Associated Press)

Perry a déclaré que l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 avait entraîné une montée de l’extrémisme de droite, tandis que l’élection de Barack Obama en 2008 avait entraîné « une croissance spectaculaire des groupes suprémacistes blancs ».

Garth Davies, professeur agrégé à l’Université Simon Fraser et expert en extrémisme violent, s’inquiète également de la campagne américaine qui entraîne une augmentation des menaces IMVE au nord de la frontière.

« Comme beaucoup de gens, je suis nerveux à propos des élections au sud de la frontière car elles auront certainement des répercussions sur le Canada et elles risquent d’être problématiques sur le plan politique », a-t-il déclaré.

Davies a déclaré que le paysage juridique du Canada a rendu plus difficile pour les organisations de sécurité nationale de mener des opérations d’infiltration en ligne, mais qu’elles sont nécessaires.

« Cela n’arrive pas beaucoup, mais je vous dirais qu’un mouvement dans cette direction est nécessaire et qu’il faudra beaucoup de temps », a-t-il déclaré.

« Des inquiétudes seront soulevées. Cela ne fait aucun doute. Mais menotter nos services de sécurité nationale et de renseignement et ne pas leur permettre de fonctionner dans un espace où les extrémistes opèrent très ouvertement est contre-productif. »

Tim McSorley, coordonnateur national du Groupe de surveillance des libertés civiles internationales, a déclaré que les opérations en ligne de la GRC ont posé problème dans le passé. Il a cité les préoccupations du commissaire à la protection de la vie privée et l’utilisation par la GRC de faux profils Facebook pour surveiller les militants de Black Lives Matter et d’Idle No More.

« Il est bon de voir que la GRC travaille sur une stratégie pour lutter contre l’IMVE et reconnaît qu’il s’agit de l’une des principales menaces pour les Canadiens », a-t-il déclaré. « Nous sommes globalement préoccupés par la manière dont la GRC et le gouvernement en général ont tenté de lutter contre l’extrémisme violent dans le passé et de garantir la protection des libertés civiles. »