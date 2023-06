La GRC enquêtera sur les décès à bord du sous-marin Titan, le BST examine les journaux

Kathy Fox, présidente du Bureau de la sécurité des transports, a parlé samedi de l’enquête sur la perte de Titan. (William Ping/ Radio-Canada) Le Bureau de la sécurité des transports et la GRC mèneront des enquêtes distinctes sur la mort de cinq personnes à bord du submersible Titan. Le surintendant de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador, Kent Osmond, affirme qu’une équipe a été formée pour une étude préliminaire afin de déterminer si une enquête complète est justifiée ou si des lois ont été enfreintes. Aucun échéancier n’a été fixé pour l’inspection préliminaire. Il dit que ce cas est une circonstance unique en raison non seulement de la nature de l’incident, mais du nombre de juridictions impliquées.

Osmond dit qu’un tel examen ne signifie pas nécessairement que quelque chose de criminel s’est produit, ajoutant que de telles enquêtes sont courantes, car ils ont compétence pour enquêter sur les décès à l’étranger.

Ceci, séparément et en plus de l’enquête collaborative menée par les Bureaux de la sécurité des transports du Canada et des États-Unis. Osmond dit qu’ils s’attendent à une coopération entre les efforts séparés.

Il dit que leurs entretiens ont déjà commencé, mais il est trop tôt pour dire combien de temps ces travaux préliminaires vont se poursuivre. Le surintendant de la GRC, Kent Osmond, affirme qu’une enquête préliminaire de ce type ne signifie pas nécessairement qu’une activité criminelle a eu lieu. (William Ping/CBC)

Le BST examine les registres du pont Polar Prince

Pendant ce temps, le Bureau de la sécurité des transports a commencé à recueillir des données sur le Polar Prince, à la suite de la perte tragique de cinq personnes à bord du submersible Titan plus tôt cette semaine.

Les responsables du BST se sont entretenus avec les médias samedi et ont déclaré qu’ils avaient pour mandat de découvrir pourquoi l’incident s’était produit et de réduire les risques qu’il ne se reproduise.

Ils disent que l’enregistreur de données de voyage conserve un enregistrement de tous les sons de la passerelle et qu’ils examineront ces journaux.

Le BST collaborera avec le National Transportation Safety Board des États-Unis et estime que l’enquête complète pourrait prendre entre 18 mois et deux ans.

Pendant ce temps, la GRC mènera une enquête distincte sur l’incident et fournira des détails plus tard samedi après-midi.

L’appareil d’amarrage utilisé pour transporter le submersible Titan jusqu’au site de l’épave du Titanic revient à St. John’s, vide. (Roger Maunder/CBC)

Retour du navire de soutien du sous-marin Titan

Le Polar Prince, le navire Miawpukek Horizon qui a remorqué le submersible Oceangate Titan en mer avant sa dernière plongée, est retourné au port de St. John’s samedi matin.

Cela représente la fin d’un voyage éprouvant pour le navire de soutien, qui a vu les personnes à bord perdre la connexion avec le sous-marin dimanche.

Le Titan, un submersible utilisé pour visiter l’épave du Titanic, a disparu après une heure et 45 minutes de plongée à environ 700 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve.

Cela a lancé un effort de recherche international de plusieurs jours, qui a culminé jeudi lorsque la Garde côtière américaine a annoncé qu’un champ de débris avait été trouvé près du Titanic. Ils ont déclaré que les débris correspondaient à une perte de pression catastrophique sur le submersible et ont déclaré les cinq hommes à bord présumés morts.

Le Polar Prince est revenu à St. John’s samedi matin, après la recherche malheureuse du submersible Titan perdu. (William Ping/CBC)

Alors que la Garde côtière américaine poursuit ses efforts de récupération et de sauvetage, la plupart des navires canadiens impliqués dans la recherche sont soit retournés au port, soit en route vers celui-ci.

Le Polar Prince avait participé à l’effort de recherche tout au long de la semaine et transportait des membres de la famille de certains des cinq membres d’équipage disparus. Son retour à St. John’s fait suite à l’annonce par le Bureau de la sécurité des transports du Canada qu’il enquêtera sur le rôle du Polar Prince dans les opérations du Titan.

