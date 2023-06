La GRC enquête sur un possible crime haineux à la rencontre d’athlétisme de Kelowna

La GRC de Kelowna a confirmé avoir été contactée au sujet d’un incident survenu lors d’une compétition d’athlétisme le 8 juin impliquant le sexe d’un enfant.

Une mère a écrit un message sur la page Facebook de Kelowna Alert à la suite de l’événement où sa fille, qui s’identifie comme cisgenre et utilise ses pronoms, a été abordée par un grand-père alors qu’elle concourait au lancer du poids. La mère affirme que l’homme a crié à sa fille que si elle n’était pas un garçon, alors elle était définitivement trans et devrait être disqualifiée du concours.

Const. Mike Della-Paolera a indiqué que le détachement de Kelowna a reçu « plusieurs messages » concernant la situation, et qu’un dossier d’enquête a été ouvert.

« Nous partageons également les graves préoccupations de chacun face aux comportements discriminatoires », a déclaré Della-Paolera.

« Il est important pour notre communauté de dénoncer les comportements discriminatoires, et la recherche montre que le soutien social est un facteur de protection important pour les personnes victimes de marginalisation, de racisme ou de discrimination. Si notre communauté agit ensemble, cela nous aidera à atteindre l’objectif ultime d’une communauté diversifiée, inclusive et sûre pour tous. Votre volonté de jouer un rôle actif démontre votre sollicitude et votre responsabilité. Nous comprenons que cet incident et la discussion en cours sur les réseaux sociaux peuvent être difficiles. »

Plus à venir.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de KelownaGRCtransgenre