La GRC enquête sur l’ingérence dans les élections canadiennes

La GRC a confirmé qu’elle enquêtait sur les “activités d’ingérence d’acteurs étrangers plus larges” au Canada, mais la commissaire Brenda Lucki refuse de fournir plus de détails étant donné que les enquêtes sont “en cours”.

Cette confirmation est venue dans une lettre que Lucki a envoyée au comité de la Chambre des communes étudiant l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

Cette étude a été motivée par un rapport de Global News selon lequel la Chine serait intervenue dans les élections fédérales canadiennes de 2019, en partie en finançant les campagnes d’au moins 11 candidats, et que le Premier ministre Justin Trudeau a été informé des allégations en janvier. CTV News n’a pas vérifié de manière indépendante les reportages de Global News, ce que Trudeau a également contesté.

La correspondance de Lucki ne nomme aucun pays en rapport avec les enquêtes, mais elle a semblé étayer ce que d’autres fonctionnaires fédéraux ont dit : que le groupe de travail sur les menaces pour la sécurité et le renseignement contre les élections (SITE) – dont la GRC fait partie – “a fait pas d’enquête criminelle sur des activités liées aux élections » dans le contexte de l’élection générale fédérale de 2019.

Lucki a déclaré que c’était parce qu'”il n’y avait aucune preuve à l’époque”.

Maintenant, selon le chef de la GRC, la GRC est « consciente de l’ingérence d’acteurs étrangers dans un large éventail d’activités, y compris l’ingérence dans les processus démocratiques ».

Et même si “un dialogue ouvert sur l’impact de l’ingérence d’acteurs étrangers sur le Canada, ses citoyens et ses processus démocratiques est essentiel pour aider à se défendre contre ces menaces”, Lucki a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de fournir au comité plus d’informations afin de protéger l’intégrité de les travaux en cours.

La lettre de Lucki a suscité une série de questions à Trudeau pendant la période des questions de mardi, spécifiquement liées aux allégations d’ingérence dans les élections fédérales de 2019.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a directement demandé à Trudeau s’il avait été informé de telles allégations.

Trudeau a répondu que les responsables de l’application de la loi prenaient au sérieux l’ingérence étrangère et qu’il pouvait garantir à tous les Canadiens que les élections de 2019 et 2021 étaient libres et équitables.

Dans un va-et-vient entre le chef conservateur et le premier ministre, Poilievre a demandé à plusieurs reprises non pas s’il y avait eu une ingérence électorale, mais plutôt si Trudeau avait été informé d’allégations.

“Je peux confirmer, sur la base des reportages qu’un certain nombre de personnes ont commentés au cours des dernières semaines, que je n’ai jamais obtenu aucune information de l’une de nos agences de sécurité, ou des policiers, ou des responsables du renseignement, ou du public. serviteurs, toute information sur quiconque reçoit, en tant que candidat fédéral, de l’argent de la Chine, comme le soulignent les allégations », a souligné Trudeau.

Il a ajouté qu’il y avait toujours des inquiétudes concernant l’ingérence étrangère au Canada en général, et dans les élections en particulier, mais que “les Canadiens peuvent être rassurés que l’intégrité de nos élections n’a pas été compromise”.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également abordé la prétendue interférence avec le premier ministre pendant la période des questions – y compris la façon dont Trudeau l’a géré sur la scène mondiale – qualifiant le problème de déroutant et demandant pourquoi il n’a pas été rendu public, quels 11 circonscriptions pourraient avoir été impliqué.

Blanchet a également déclaré qu’il n’est guère rassurant que Trudeau partage ce qu’il ne sait pas, par opposition à ce qu’il sait. Il a déclaré que Trudeau avait besoin d’alliés, au lieu de se faire passer pour d’autres dirigeants mondiaux. Ceci, après qu’une vidéo d’une interaction tendue au sommet du G20 entre le président chinois Xi Jinping et Trudeau a été largement partagée plus tôt ce mois-ci, lorsque des points de discussion d’une conversation non officielle entre les deux ont été donnés aux médias, énumérant l’interférence comme un sujet dont ils ont discuté. .

Interrogé par des journalistes mardi sur les enquêtes de la GRC, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il s’en remettrait à Lucki et aux enquêteurs principaux sur l’affaire, mais que le gouvernement fédéral prend les allégations d’ingérence étrangère “très au sérieux”.

“Le SCRS et la GRC ont des protocoles existants où ils partagent des informations et des renseignements, et ces protocoles sont définis par la loi et par la loi”, a déclaré Mendicino. “Ce qui est important, c’est qu’ils soient capables de faire ce travail de manière indépendante. Et notre travail sur la partie élue du gouvernement doit les doter des outils dont ils ont besoin pour recueillir les renseignements, recueillir les informations, rassembler les preuves dont ils ont besoin pour éradiquer une éventuelle ingérence étrangère et, le cas échéant, les poursuivre devant nos tribunaux.