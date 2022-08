La GRC enquête sur l’incident de Chrystia Freeland

La GRC dit qu’elle enquête sur le harcèlement verbal de la vice-première ministre Chrystia Freeland qui s’est produit en Alberta le 26 août, affirmant qu’elle « prend au sérieux les menaces contre les fonctionnaires ».

« La GRC, ou la police locale compétente, examine tous les incidents afin de déterminer le plan d’action approprié », a déclaré le sergent de la GRC. Caroline Duval dans une déclaration à CTV News.

La vidéo de l’incident qui circule largement sur les réseaux sociaux montre un homme criant des blasphèmes à la ministre dans le hall de l’hôtel de ville de Grande Prairie, la traitant de “traître” et de “f—ing b—-” alors qu’elle et son personnel est entré dans un ascenseur.

“Sortez le f— de cette province!” on peut entendre l’homme crier, tandis qu’une autre femme dit à Freeland, né à Peace River, en Alberta : « Tu n’as pas ta place ici.

La GRC a déclaré mardi que « les actions physiques et les déclarations faites en personne ou en ligne peuvent avoir un impact important et peuvent être contraires à la loi. Lorsque le seuil d’une accusation criminelle est atteint, la GRC ou la police compétente peut procéder à une arrestation et porter des accusations. “

Si le seuil criminel n’est pas atteint, Duval a déclaré que la GRC examinera “les menaces et les commentaires désobligeants du point de vue du renseignement”.

Après la diffusion des images au cours du week-end, des politiciens de tous bords ont exprimé leur soutien à Freeland et condamné le harcèlement.

Freeland a répondu à l’incident samedi, qualifiant la situation de “mauvaise”.

“Personne, où que ce soit, ne devrait avoir à supporter les menaces et l’intimidation”, a déclaré Freeland.

Lundi, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il examinait des options pour accroître la sécurité des politiciens, et que la situation sécuritaire devenant “de plus en plus complexe”, il est nécessaire de “baisser la température”.

La police nationale a déclaré que même si elle ne commentera pas les mesures de sécurité spécifiques en place autour de Freeland, les députés peuvent bénéficier de la protection de la GRC au Canada et à l’étranger “au besoin”.

La protection des politiciens est “axée sur le renseignement”, “proportionnelle” à la menace, et continuellement revue, a déclaré Duval.

“La GRC s’est engagée à protéger les dignitaires canadiens qui relèvent de la compétence de la GRC, y compris les députés et les ministres de la Couronne, sur la base des dernières évaluations des menaces et des risques”, a-t-elle déclaré.



Plus à venir…