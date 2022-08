La GRC enquête sur la fusillade à Okanagan Falls

La GRC de Penticton a répondu aux informations faisant état de coups de feu tirés à Okanagan Falls le samedi 6 août et a trouvé une femme gravement blessée. Un homme a été interpellé sans incident. (photo d’archive)

Une femme a été grièvement blessée lors d’une fusillade à Okanagan Falls le samedi 6 août.

Vers 22 h, la GRC de Penticton a reçu un rapport faisant état de coups de feu tirés dans la communauté située au sud de Penticton. Les agents sont intervenus et ont trouvé une femme gravement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital.

Un suspect de sexe masculin a été localisé et placé en garde à vue sans incident. La police pense que les deux individus se connaissaient et déclare dans un communiqué qu’il n’y a plus de risque pour le public.

