La GRC enquête sur des rapports faisant état de “postes de police” chinois au Canada

La GRC a déclaré qu’elle enquêtait sur des informations faisant état d’activités criminelles dans des soi-disant «postes de police» qui auraient été mis en place par la République populaire de Chine dans la région du Grand Toronto.

Selon une enquête récente et en cours menée par une organisation non gouvernementale (ONG) basée en Espagne appelée Safeguard Defenders, la République populaire de Chine (RPC) a entrepris une opération concertée pour forcer les ressortissants chinois vivant à l’étranger qui sont accusés de fraude dans les télécommunications et en ligne Rentrer à la maison.

Dans le cadre de cet effort, Safeguard Defenders a déclaré que la Chine avait ouvert un total de 54 soi-disant «stations-service» de police dans 30 pays, dont trois au Canada dans la région du Grand Toronto.

Il a déclaré que les stations sont souvent présentées comme nécessaires pour “répondre aux besoins administratifs croissants des résidents à l’étranger – par exemple pour le renouvellement à distance des permis de conduire chinois et d’autres tâches traditionnellement considérées comme de nature consulaire”.

Mais l’ONG affirme que les stations servent également un “objectif plus sinistre”.

CTV News Toronto n’a pas confirmé de manière indépendante le rapport de l’ONG.

Dans une déclaration au CP24 mercredi, la GRC n’a pas identifié spécifiquement où se trouvent les soi-disant postes de police dans sa déclaration, ni fourni d’autres détails sur la nature de l’activité criminelle signalée.

“La (force) prend très au sérieux les menaces à la sécurité des personnes vivant au Canada et est consciente que des États étrangers peuvent chercher à intimider ou à nuire à des communautés ou à des personnes au Canada”, a déclaré la porte-parole de la GRC, Camille Boily-Lavoie. “Comme la GRC enquête actuellement sur l’incident, il n’y aura pas d’autres commentaires à ce sujet pour le moment.”

« Il est important que tous les individus et groupes vivant au Canada, quelle que soit leur nationalité, sachent qu’il existe des mécanismes de soutien en place pour les aider lorsqu’ils sont victimes d’ingérence étrangère potentielle ou de harcèlement et d’intimidation soutenus par l’État.

Un rapport de 21 pages publié le mois dernier a noté que la Chine a affirmé que 230 000 suspects de fraude avaient été “persuadés” avec succès de rentrer chez eux entre avril 2021 et juillet 2022.

Cela a été fait par un certain nombre de tactiques, a indiqué l’ONG, notamment en privant les enfants des suspects restés en Chine du droit à l’éducation ainsi que d’autres conséquences auxquelles sont confrontés les proches jugés “coupables par association”.

“Que les cibles soient des dissidents, des fonctionnaires corrompus ou des criminels de bas niveau, le problème reste le même : l’utilisation de méthodes irrégulières – combinant souvent des carottes et des bâtons – contre l’individu ciblé ou les membres de sa famille en Chine sape toute procédure régulière et le plus droits fondamentaux des suspects », indique le rapport.

La loi anti-télécommunications et fraude sur les réseaux récemment adoptée par la Chine stipule que les citoyens et les organisations à l’étranger peuvent voir leurs revenus confisqués, être condamnés à une amende et/ou être emprisonnés à leur retour dans le pays. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1er décembre.



Le consulat dit que les stations sont pour le renouvellement du permis de conduire

Mercredi soir, le consulat général de la République populaire de Chine a envoyé une déclaration par e-mail au CP24, indiquant que les stations sont principalement destinées aux citoyens chinois qui renouvellent leur permis de conduire, car beaucoup ne sont pas en mesure de retourner en Chine en raison de la pandémie.

« Afin de résoudre leurs difficultés pratiques, les autorités locales du Fujian, en Chine, ont mis en place une plateforme de services en ligne. Pour des services tels que le renouvellement du permis de conduire, il est nécessaire de subir un examen de la vue, de l’ouïe et un examen physique. L’objectif principal de la station-service à l’étranger est de fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois d’outre-mer à cet égard », a déclaré le consulat.

Il a noté que des volontaires locaux facilitaient l’examen de renouvellement.

“Les volontaires locaux ne sont pas des policiers chinois”, a déclaré le consulat. “Ils ne sont impliqués dans aucune enquête criminelle ou activité pertinente.”