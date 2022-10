La GRC enquête sur des postes de « police » chinois au Canada

La GRC dit qu’elle enquête sur les postes de “police” chinois au Canada.

Cela vient après que le groupe de défense des droits de l’homme basé en Espagne, Safeguard Defenders, ait signalé qu’il en existe plus de 50 dans le monde, dont trois dans la région du Grand Toronto dans des communautés à prédominance chinoise.

Ils comprennent une maison résidentielle et un immeuble commercial à un étage à Markham et un dépanneur à Scarborough.

“Dans la plupart des pays, nous pensons qu’il s’agit d’un réseau d’individus, plutôt que d’un poste de police physique où les gens seront entraînés”, a déclaré Laura Harth, directrice de campagne chez Safeguard Defenders.

“C’est totalement illégal au regard du droit international. C’est une grave violation de la souveraineté territoriale.”

Dans une déclaration à CBC en réponse aux questions sur ces stations, l’ambassade de Chine a déclaré que les autorités locales du Fujian, en Chine, avaient mis en place une plateforme de services en ligne pour aider les ressortissants chinois à l’étranger.

Le groupe de défense des droits humains Safeguard Defenders répertorie cet immeuble commercial d’un étage à Markham, en Ontario, comme l’un des trois soi-disant postes de police chinois au Canada. Le groupe affirme que les avant-postes de la région du Grand Toronto font partie du premier groupe de postes de police à l’étranger de Fuzhou. (Idil Moussa/CBC News)

“En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreux citoyens chinois d’outre-mer ne sont pas en mesure de retourner en Chine à temps pour le renouvellement de leur permis de conduire chinois et d’autres services”, lit-on dans le communiqué. “Pour des services tels que le renouvellement du permis de conduire, il est nécessaire d’avoir la vue, l’ouïe et un examen physique. L’objectif principal de la station-service à l’étranger est de fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois d’outre-mer à cet égard.”

L’ambassade a déclaré que les stations-service à l’étranger sont dotées de volontaires qui “ne sont pas des policiers chinois” et ne sont “impliqués dans aucune enquête criminelle ou activité pertinente”.

Mais Safeguard Defenders a déclaré qu’il existe des preuves que des individus liés à ces stations ont été impliqués dans la persuasion de ressortissants soupçonnés d’avoir commis des crimes de retourner en Chine pour faire face à des poursuites pénales.

Les États étrangers peuvent «intimider ou nuire» aux communautés: GRC

CBC News n’a pas été en mesure de corroborer cela, mais dans un communiqué, la GRC a déclaré qu’elle “enquêtait sur les rapports d’activités criminelles en rapport avec les soi-disant” postes de police “”.

La GRC a également déclaré qu’elle prend “très au sérieux les menaces à la sécurité des personnes vivant au Canada et est consciente que des États étrangers peuvent chercher à intimider ou à nuire à des communautés ou à des personnes au Canada”.

“Il s’agit d’une intrusion scandaleuse dans la souveraineté canadienne”, a déclaré le député conservateur Michael Chong.

Ces stations sont… un autre outil que Pékin peut utiliser pour réprimer les Canadiens ici dans la communauté chinoise au Canada. – Le député conservateur Michael Chong

“Nous avons entendu parler de menaces visant directement des personnes qui défendent les droits des minorités en Chine, comme celles des communautés ouïghoure et tibétaine. Ces stations sont maintenant un autre outil que Pékin peut utiliser pour réprimer les Canadiens ici dans la communauté chinoise au Canada, ” il a dit.

“Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates. Au minimum, ils devraient traîner l’ambassadeur de Chine au Canada sur le tapis par une démarche formelle et exprimer fortement notre indignation.”

Poursuivre les suspects de fraude à l’étranger

La déclaration de l’ambassade de Chine n’a pas abordé les allégations d’intimidation, mais plus tôt cette année, le journal d’État chinois Global Times a rapporté que 230 000 personnes soupçonnées de fraude dans les télécommunications avaient été « persuadées de retourner en Chine depuis l’étranger pour avouer des crimes d’avril 2021 à juillet 2022.”

En septembre, la Chine a adopté une loi anti-télécommunications et fraude en ligne dans le but de lutter contre la fraude dans les télécommunications et en ligne en Chine et à l’étranger.

“Certains peuvent être coupables de crimes économiques. Nous savons également que ce type de campagnes a été utilisé pour cibler des dissidents, des critiques du régime, même ceux au sein du Parti communiste … ceux qui auraient pu résister à [President] Xi Jinping lui-même”, a déclaré Harth.

“Ces types d’opérations vont du harcèlement et des menaces aux membres de la famille restés au pays à l’envoi d’agents secrets à l’étranger pour approcher directement la cible et la contraindre à rentrer chez elle”, a-t-elle déclaré. “[The] les pires scénarios sont ceux où ils attirent ou piègent même des personnes dans un pays tiers, d’où ils peuvent les faire renvoyer – ou même des enlèvements.”

Selon l’Irish Times, ce commissariat de police à l’étranger de Fuzhou a ouvert ses portes à Dublin plus tôt cette année. Le journal indique que la signalisation a depuis été retirée. (Conor Gallagher/The Irish Times)

Lors d’un comité spécial de la Chambre des communes sur les relations sino-canadiennes le 4 octobre, Chong a interrogé des responsables d’Affaires mondiales sur l’existence des postes de police signalés dans les médias.

“Il y a de la place pour une coopération légitime de liaison policière, d’État à État”, a déclaré Weldon Epp, directeur général de l’Asie du Nord et de l’Océanie aux Affaires mondiales, en réponse à la question de Chong.

“Mais les allégations rapportées dans la presse tomberaient bien en dehors de cela, et nous aurions de profondes inquiétudes si elles s’avéraient vraies.”

Epp a déclaré que Affaires mondiales travaillait avec des agences partenaires pour confirmer les allégations.

CBC a contacté Affaires mondiales et Sécurité publique Canada pour obtenir des commentaires, mais les deux agences fédérales se sont reportées à la déclaration de la GRC.

Les dissidents craignent d’être pris pour cible

Le journaliste et défenseur des droits de la personne Sheng Xue a déménagé au Canada après les événements de 1989. Massacre de la place Tian’anmen fuir la répression.

Elle a dit qu’elle avait été ciblée à plusieurs reprises par des responsables chinois en ligne pour son activisme et avait été arrêtée à Pékin en 1996 lorsqu’elle s’y était rendue pour rendre visite à sa mère, ainsi qu’à Hong Kong en 2008. Dans les deux cas, Xue a déclaré qu’elle avait été forcée de partir après être détenu.

“Ils veulent détruire ma réputation. Mais comme je suis au Canada, ils ne peuvent pas simplement me kidnapper ou me tuer, comme beaucoup de mes amis en Thaïlande ou au Vietnam [or] Hong Kong”, a-t-elle déclaré. “[But] maintenant le poste de police chinois [is] ici, à quelques kilomètres de moi, alors je me demande où d’autre je peux m’évader ?”

La militante ouïghoure Rukiye Turdush a déclaré que les membres de sa communauté étaient choqués et préoccupés par les postes de «police» chinois au Canada. Elle a déclaré que de nombreux Ouïghours craignaient pour les membres de leur famille au Canada et chez eux au Xinjiang. (Berkalp Birlik)

Xue a déclaré que certains ressortissants chinois au Canada pourraient choisir de coopérer avec des responsables chinois par crainte pour les membres de leur famille restés au pays.

La militante ouïghoure Rukiye Turdush affirme que de nombreux membres de sa communauté au Canada ont peur de critiquer publiquement les actions de la Chine envers la minorité musulmane ouïghoure en raison des répercussions possibles sur la famille en Chine.

“Ils vivent au Canada [and] ils ne peuvent pas s’exprimer librement comme moi”, a-t-elle déclaré.

Un 2021 rapport rédigé par le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme de Montréal et un groupe de réflexion basé à Washington, DC a conclu que la Chine “porte la responsabilité de l’État dans un génocide en cours” contre les Ouïghours.

Il détaillait les abus graves, notamment l’internement de masse, la séparation des familles, la stérilisation forcée et les avortements. La Chine a nié les allégations, affirmant que la répression contre les Ouïghours visait à lutter contre l’extrémisme.

Turdouch fuite La région occidentale du Xinjiang en Chine dans les années 1990 après que son frère a été tué par des soldats chinois pour avoir protesté contre l’influence chinoise dans la région.

Turdush a déclaré que plusieurs étudiants ouïghours au Canada lui avaient dit “qu’ils avaient été intimidés par la police chinoise en ligne et [the police] les a menacés, menacés… de revenir [them] en Chine. » Elle a dit qu’elle ne savait pas où ils se trouvaient parce que le harcèlement s’était produit virtuellement.

Turdush a déclaré que par crainte pour leur sécurité, elle n’a pas communiqué avec les membres de sa propre famille à la maison depuis plus de 20 ans.

“J’ai coupé la connexion”, a-t-elle dit. “Je ne communique jamais avec personne parce que si je communique avec eux, peut-être qu’ils vont avoir des ennuis là-bas.”