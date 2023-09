La GRC enquête sur des informations selon lesquelles d’anciens membres de l’ARC entraînaient des pilotes en Chine

La police fédérale canadienne enquête sur des informations selon lesquelles d’anciens pilotes de l’Aviation royale canadienne entraînent du personnel militaire en Chine.

« La GRC est au courant du rapport selon lequel d’anciens pilotes de l’ARC participent à la formation des pilotes de l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération », a déclaré un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada dans une déclaration à CTVNews.ca. « Comme la GRC enquête sur ces incidents, il n’y aura aucun autre commentaire à ce sujet pour le moment. »

Le Globe and Mail a précédemment rapporté que trois anciens pilotes de chasse de l’ARC formaient des pilotes militaires chinois par l’intermédiaire de la Test Flying Academy of South Africa (TFASA). En offrant des salaires lucratifs à six chiffres, l’école de pilotage de la province sud-africaine du Cap-Occidental aurait attiré d’anciens pilotes militaires du Royaume-Uni, du Canada et d’autres pays de l’OTAN. TFASA aurait détenu des contrats pour former des pilotes militaires et civils chinois en Afrique du Sud et en Chine.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, l’école de pilotage sud-africaine a confirmé que les autorités canadiennes avaient contacté leurs employés. L’école déclare que sa formation ne couvre pas les informations sensibles ou classifiées telles que les tactiques de l’OTAN et les équipements de première ligne.

« Sécurité publique Canada a pris contact avec un certain nombre d’employés de la TFASA le jeudi 24 août et ces conversations se poursuivent », a déclaré un porte-parole de l’école de pilotage dans un courriel adressé à CTVNews.ca. « TFASA souligne que toute suggestion selon laquelle l’entreprise, ou ses employés, offriraient leur aide pour équiper les puissances étrangères de tactiques, de techniques ou de procédures avancées ou de technologies avancées est tout simplement incorrecte. »

En juin, la TFASA et d’autres écoles de pilotage à l’étranger ont été la cible de sanctions américaines à l’exportation pour avoir « dispensé une formation aux pilotes militaires chinois en utilisant des sources occidentales et de l’OTAN ».

« Cette activité est contraire aux intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis », a déclaré le ministère américain du Commerce dans sa décision du 12 juin.

Malgré les sanctions, l’école de pilotage affirme n’avoir rien fait d’illégal.

« TFASA a mis en place des protocoles stricts et un code de conduite conçus pour empêcher tout employé de TFASA de partager des informations ou des formations qui sont, ou pourraient être considérées, sensibles sur le plan juridique ou opérationnel, ou classifiées en matière de sécurité », a déclaré le porte-parole à CTVNews.ca. « Des communications récentes entre le FBI, le bureau d’enquête spécial de l’US Air Force et la Society of Experimental Test Pilots indiquent que la TFASA n’a enfreint aucune loi, tout comme les communications du ministère britannique de la Défense. »

Il n’est pas clair si les pilotes canadiens ont enfreint des lois telles que la Loi sur la sécurité de l’information, qui prévoit des peines allant jusqu’à 14 ans d’emprisonnement pour « communication non autorisée d’informations opérationnelles spéciales ».

Le ministère canadien de la Défense nationale affirme avoir soumis l’affaire à la GRC.

« La Loi sur la sécurité de l’information s’applique aux membres actuels et anciens, et le non-respect de la loi pourrait entraîner de graves conséquences », a déclaré un porte-parole de la Défense nationale à CTVNews.ca. « Tout comportement susceptible de nuire aux intérêts nationaux du Canada constitue une violation de cette confiance et sera traité de manière appropriée. »

Un porte-parole de Sécurité publique Canada a refusé de fournir des détails sur l’affaire.

« Dans un monde marqué par la compétition et la confrontation économiques, certains États poursuivent une stratégie visant à obtenir un avantage géopolitique sur tous les fronts – économique, technologique, politique et militaire – et utilisent tous les éléments du pouvoir étatique pour mener des activités qui constituent une menace directe pour notre pays. la sécurité nationale et la souveraineté », a déclaré le porte-parole dans une déclaration à CTVNews.ca. « Il y a des limites importantes à ce dont je peux discuter publiquement étant donné la nécessité de protéger les activités, techniques, méthodes et sources de renseignement sensibles. »

CTVNews.ca avait déjà couvert ces allégations en novembre 2022, à la suite d’informations en provenance du Royaume-Uni selon lesquelles pas moins de 30 anciens pilotes militaires britanniques entraînaient des membres de l’Armée populaire de libération de la Chine.

« Il est très déconcertant d’apprendre que d’anciens membres de l’ARC pourraient former des pilotes de chasse pour le régime communiste à Pékin », avait déclaré à l’époque le porte-parole conservateur en matière de défense et député du Manitoba, James Bezan, à CTVNews.ca. « Non seulement cela est antipatriotique, mais cela pourrait compromettre la sécurité nationale du Canada et de nos alliés. »

Un ancien marine américain qui travaillait pour l’école de pilotage d’Afrique du Sud a été arrêté en Australie en octobre 2022 pour des accusations inconnues. La police a également perquisitionné la propriété australienne d’un cadre de la TFASA et ancien pilote militaire britannique en décembre 2022, mais aucune accusation n’a été déposée. Des pilotes australiens ont également été impliqués.

Créée en 2003, la TFASA se présente comme « la seule école de pilotage d’essai indépendante en dehors de l’Europe et des Amériques » et le « fournisseur incontournable de vols d’essai et de formation au pilotage spécialisé pour l’Asie et d’autres pays progressistes à travers le monde ».

« La GRC est au courant des activités d’ingérence d’acteurs étrangers au Canada de la part d’acteurs étatiques étrangers », a déclaré le porte-parole de la GRC à CTVNews.ca. « Bien que, pour des raisons opérationnelles, nous ne puissions pas en parler en détail, le mandat de la GRC est d’enquêter sur cette activité si des activités criminelles ou illégales se produisent au Canada et sont soutenues par un État étranger. »