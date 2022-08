La GRC enquête sur des allégations d’agression et de racisme envers une infirmière de Kamloops

~ Kamloops cette semaine

Les gendarmes de Kamloops enquêtent après qu’une infirmière du Royal Inland Hospital a déclaré avoir été agressée par un patient aux urgences, le patient étant également accusé d’avoir proféré une remarque raciste à l’infirmière.

Arlene Tedjo a déclaré à CTV qu’elle travaillait au service des urgences le samedi 6 août, lorsque la police a été appelée en raison du comportement de l’homme.

Tedjo a déclaré à CTV qu’elle avait réveillé le patient qui ne répondait pas et, peu de temps après, elle est passée à côté de l’homme.

“Cet individu a délibérément attendu que je passe devant pour me donner un coup de pied dans la jambe avec l’intention de me faire trébucher”, a déclaré Tedjo à CTV, notant que l’homme avait presque frappé un collègue.

“J’ai trébuché et puis il m’a dit:” Je ne sais pas comment ils font les choses dans votre pays “- ce qui implique, d’abord, que je ne suis pas de ce pays et que je suis raciste envers mon niveau d’éducation et de professionnalisme.”

Tedjo a dit qu’elle était en colère et insultée.

“Parce que premièrement, je suis canadienne et j’ai une formation d’infirmière canadienne”, a-t-elle déclaré à CTV. “Cela ne devrait pas avoir d’importance si je suis né ici ou non.”

L’homme a été arrêté puis remis en liberté avec une date d’audience future.

Interior Health a déclaré à KTW par e-mail que les membres du personnel avaient reçu une assistance sur place et avaient terminé leurs quarts de travail.

“Des procédures sont en place pour répondre à de tels incidents et un suivi est en cours”, a déclaré Interior Health à KTW.

Selon IH, ses procédures de gestion des comportements irrespectueux, agressifs ou violents des visiteurs ont été suivies par le personnel dans ce cas et ont abouti à la résolution de cet incident.

La porte-parole de la GRC de Kamloops, Crystal Evelyn, a déclaré que la police de KTW avait été appelée à l’hôpital juste avant midi samedi pour un rapport faisant état d’un homme qui aurait agressé deux employés du Royal Inland Hospital. La police a localisé un suspect à l’extérieur de l’hôpital et l’a arrêté. Il a été placé dans des cellules de garde à vue de la police, puis libéré sous conditions et une date d’audience en attendant la conclusion d’une enquête policière et l’approbation ultérieure des accusations.

Tedjo a ajouté que l’incident est un autre exemple d’une myriade de problèmes affectant le système de santé, notant que les urgences du RIH avaient un peu plus de la moitié du personnel nécessaire pour travailler le week-end dernier.

Avec la pénurie d’infirmières et de médecins en Colombie-Britannique, les salles d’urgence sont plus occupées par les patients qui demandent des soins.

En réponse aux questions de ce journal quant à savoir si IH a des plans pour remédier aux pénuries de sécurité et de personnel au RIH en réponse à cet incident, l’autorité sanitaire a répondu par une déclaration.

“Nos pensées vont aux membres de notre personnel et à l’IH ED [emergency department] équipe, car ces incidents ont un impact sur tout le monde sur le site », lit-on dans le communiqué. « Nous sommes fiers de la façon dont l’équipe a travaillé ensemble pour répondre à ce malheureux incident. Nous savons que nos infirmières, nos médecins et notre personnel méritent de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d’un quart de travail, tout comme les personnes malades ont droit aux soins de santé. Comment nous le faisons, d’une manière qui respecte la sécurité et le bien-être de tous, est le défi, et nous continuerons à utiliser et à explorer des pratiques fondées sur des preuves pour fournir des soins médicaux sûrs.

