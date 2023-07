La GRC enquête après qu’un homme ait déchiré un drapeau trans à la Kelowna Art Gallery

La GRC de Kelowna demande l’aide du public pour identifier un homme qui a arraché un drapeau trans pendant le mois de la fierté.

La police a reçu un rapport le 2 juin selon lequel un homme avait enlevé le drapeau suspendu devant la galerie d’art de Kelowna quelques jours auparavant. La vidéosurveillance du 31 mai vers 20h45 a montré l’homme sautant et arrachant le drapeau, disant prétendument qu’il allait le jeter à la poubelle.

Un homme a arraché le drapeau trans devant la galerie d’art de Kelowna le 2 juin. (GRC de Kelowna/Soumis)

Un homme a arraché le drapeau trans devant la galerie d’art de Kelowna le 2 juin. (GRC de Kelowna/Soumis)

Les images semblent le montrer essayant également d’abattre un drapeau arc-en-ciel, bien qu’il n’ait pas pu l’atteindre.

L’homme est décrit comme étant de race blanche, âgé de 45 à 50 ans, de corpulence moyenne, chauve avec des cheveux noirs et gris, portant un t-shirt à motif rose, un short de couleur claire et des chaussures à enfiler marron.

La police a publié plusieurs images fixes de la séquence dans l’espoir que quelqu’un du public puisse identifier l’homme.

Il était avec une femme, décrite comme asiatique, âgée de 40 à 45 ans, de carrure élancée, cheveux noirs en chignon, vêtue d’une robe d’été jaune, d’un sac à main marron et de sandales de couleur claire.

«Nous prenons ces incidents au sérieux et cherchons à tenir les personnes impliquées responsables. Nous enquêterons sur le méfait lui-même ainsi que sur sa motivation, en gardant à l’esprit que tout crime motivé par la haine, les préjugés ou les préjugés peut être considéré comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine. Cpl. Michel Gauthier.

Si vous êtes en mesure d’identifier le suspect ou si vous avez d’autres informations, contactez la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et faites référence au numéro de dossier 2023-30510.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaLGBTQRCMPtransgenre