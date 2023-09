La GRC du Nunavut accuse les sœurs et la mère de Gill de fraude pour avoir revendiqué le statut d’Inuit

La GRC d’Iqaluit a déclaré avoir accusé trois femmes de fraude de plus de 5 000 $ pour avoir revendiqué le statut d’Inuit.

Les sœurs jumelles Amira et Nadya Gill, ainsi que la femme qui prétend être leur mère adoptive Karima Manji, font chacune face à deux accusations.

Les allégations sont que les femmes ont utilisé leur statut « pour frauder l’Association Kakivak et l’Association Inuit Qikiqtani de fonds qui ne sont disponibles qu’aux bénéficiaires inuits en obtenant des subventions et des bourses ».

Tel que rapporté pour la première fois par Nunatsiaq News en mars, les jumeaux ont affirmé être Inuits, bien que Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) ait confirmé à CBC que ni eux ni leur mère adoptive n’avaient reçu de financement de NTI. NTI est responsable de superviser l’inscription des Inuits dans le cadre de l’Accord du Nunavut.

NTI a lancé une enquête et a déclaré qu’elle les avait retirés de sa liste d’enrôlement, et la GRC a alors confirmé qu’elle avait également ouvert une enquête sur cette affaire.

Dans un communiqué de presse jeudi matin, la GRC d’Iqaluit a déclaré qu’une enquête avait révélé qu’entre octobre 2016 et septembre 2022, les femmes avaient demandé et obtenu le statut de bénéficiaire inuite pour les sœurs Gill en tant qu’enfants inuites adoptées.

Cela semble correspondre aux dates de NTI, qui a déclaré que les sœurs avaient été ajoutées à la liste d’inscription des Inuits en 2016 après que Manji ait postulé en leur nom. Manji avait identifié Kitty Noah, une femme inuite, comme la mère biologique des jumeaux, a indiqué l’organisation.

Mais le fils de Kitty, Noah Noah, a déclaré que Kitty n’avait aucun lien de parenté avec les jumeaux.

S’adressant à CBC News la semaine dernière, avant que les accusations ne soient annoncées publiquement, Noah Noah a déclaré que la police venait de lui dire que des accusations seraient portées contre Manji et les jumeaux Gill.

Il a qualifié cela de « vraiment, très bonne nouvelle ».

Noah Noah, dont la mère Kitty Noah a été affirmée par Karima Manji comme étant la mère biologique des jumeaux, a qualifié les accusations de fraude de « vraiment, vraiment excellentes nouvelles ». Il a dit que sa mère n’avait aucun lien de parenté avec les sœurs Gill. (CBC)

« Honnêtement, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc, je veux dire, le fait que [they’re] être inculpé me rend très heureux, faute de meilleurs mots », a-t-il déclaré.

Noah a dit que sa mère Kitty était décédée il y a quelques mois.

« Je sais qu’elle en aurait été très heureuse également, donc c’est un soulagement pour la famille », a-t-il déclaré.

« Une autre forme de colonisation »

Le président de la NTI, Aluki Kotierk, a déclaré à CBC News que si les sœurs Gill et Manji sont reconnues coupables, elles devraient, « au minimum », restituer tous les fonds qu’elles ont reçus des associations inuites.

Kotierk a également défendu le processus existant de NTI pour l’inscription des Inuits dans le cadre de l’Accord du Nunavut. Elle a déclaré que le processus « a fonctionné », car les sœurs Gill et Manji ont finalement fait l’objet d’une enquête et ont été inculpées.

« Lorsque nous recevons une demande et qu’elle indique qui est la famille biologique et qu’ils sont Inuits, et que nous savons qu’ils sont Inuits, nous n’interrogeons pas tous les Inuks pour leur dire : « Avez-vous accouché ? Est-ce que cela s’est produit ? » a déclaré Kotierk.

« Je dirais que le processus a fonctionné, dans le sens où lorsque des membres de la communauté se sont manifestés et ont dit que quelque chose n’allait pas, nous avons examiné la question. »

Pour Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Inc., l’affaire s’inscrit dans ce qu’elle considère comme une tendance plus large de personnes non autochtones revendiquant leur identité autochtone. (Matisse Harvey/Radio-Canada)

Kotierk a néanmoins déclaré que NTI offrirait davantage de formation aux comités d’inscription communautaires pour s’assurer qu’ils comprennent le processus. Elle a également déclaré que NTI envisagerait de changer l’endroit où les gens peuvent soumettre des demandes d’inscription.

Pour Kotierk, l’affaire impliquant les sœurs Gill et Manji s’inscrit dans ce qu’elle considère comme une tendance plus large, au-delà du Nunavut, selon laquelle les non-Autochtones revendiquent leur identité autochtone.

« C’est juste une autre forme de colonisation », a-t-elle déclaré.

« Vous avez voulu nous enlever notre langue. Vous avez voulu nous enlever nos chiens. Vous avez voulu nous enlever notre culture. Maintenant, vous essayez de revendiquer notre identité ? C’est tout simplement sidérant. « .

Manji et les sœurs Gill doivent toutes comparaître devant le tribunal d’Iqaluit le 30 octobre.